El Gobierno mejora al 2,6% el crecimiento del PIB para 2026 y eleva una décima, al 2,2%, la de 2027

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha mejorado en cuatro décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español para este año, hasta el 2,6%, y ha elevado una décima su estimación para 2027, hasta el 2,2%, en el marco del nuevo cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. Para 2028 y para 2029, el Gobierno prevé un crecimiento del 2,1% y del 2%, respectivamente.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las nuevas cifras macro, que han recibido el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), tienen en cuenta las medidas anticrisis aprobadas para hacer frente a la guerra en Irán y la eficacia de las mismas, así como los datos económicos registrados desde el pasado mes de noviembre, última vez en la que se actualizó el cuadro macro.

En este sentido, Cuerpo ha subrayado que la economía española está manteniendo el pulso en 2026, como demuestran "las buenas señales de crecimiento de alta frecuencia de datos de los últimos meses". Así, ha adelantado que el crecimiento del segundo trimestre podría estar "a la altura o incluso ligeramente por encima" del registrado en el primer trimestre (0,6%).

"Algunas instituciones, como por ejemplo la AIReF, en su modelo de previsión a corto plazo señala que este segundo trimestre podría estar incluso por encima del 0,8%, cerca del 0,9%. Nosotros tenemos una previsión un poco más prudente, del entorno del 0,64% ó 0,65% en términos intertrimestrales".

El ministro ha explicado que este crecimiento "prudente" del 0,64% ó 0,65% que prevé para el segundo trimestre "elimina la señal de la afiliación a la Seguridad Social por encima de lo normal" debido al proceso de regularización de migrantes, todo con el objetivo de no sobreestimarlo.

En este contexto, Cuerpo ha subrayado que en los dos últimos meses se ha producido un "acelerón" en la evolución de las afiliaciones por la regularización de inmigrantes. La expectativa es que el crecimiento acumulado de los últimos 12 meses, en términos desestacionalizados, esté en torno a las 600.000 nuevas afiliaciones, por encima de las 500.000 que se vienen registrando en los últimos años.

De cara a la segunda parte del año, Cuerpo estima un aumento del PIB trimestral del entorno del 0,5% tanto para el tercer trimestre como para el último cuarto del ejercicio. "Esto es lo que nos da un crecimiento en el conjunto del año del 2,6%", ha indicado.

Hasta ahora, el Gobierno estimaba un crecimiento del PIB del 2,2% para este año, algo por debajo de organismos como el Banco de España, que lo sitúa en el 2,3%, o de la AIReF, que ve posible elevar sus estimaciones al entorno del 2,4%.

EL IMPACTO DE LA GUERRA EN IRÁN: DOS DÉCIMAS EN 2026

El escenario macro actualizado incorpora el impacto estimado del conflicto en Oriente Próximo sobre el PIB, que el Ministerio de Economía cifra en dos décimas, una afectación "muy inferior" a las amplias bandas que la incertidumbre obligaba a manejar en abril, y que recoge además el efecto amortiguador de las medidas de respuesta a la guerra en Irán.

Aun descontando ese impacto, Economía estima que el "vigor" de la demanda interna y del empleo permite elevar la previsión de crecimiento para este año hasta el 2,6%.

Según ha señalado el vicepresidente, el crecimiento económico vendrá impulsado por el consumo privado y la inversión, que a su vez se verán apoyados por incrementos simultáneos de empleo y productividad.

Así, de cara a 2026, el Gobierno prevé que el crecimiento del 2,6% se sustente únicamente en la demanda interna, con una contribución de 2,9 puntos, frente a una aportación negativa de la demanda externa de cuatro décimas.

En concreto, el consumo privado crecerá un 2,8% este año y la inversión avanzará un 5% gracias, en buena medida, al impulso del Plan de Recuperación y la inversión en construcción. Este patrón combinará, como en ejercicios anteriores, la creación de empleo con una mejora simultánea de la productividad por hora trabajada.

En relación al consumo público, se estima un incremento del 1,8% para este año, del 1,9% en 2027, del 2% en 2028 y del 1,9% en 2029.

Para 2027, la previsión del Gobierno es que la demanda nacional aporte 2,5 puntos al crecimiento del PIB, frente a una contribución negativa del sector exterior de dos décimas.

Así, estima que el consumo privado aumentará un 2,4% el próximo año, cuatro décimas menos que en 2026, mientras que la inversión desacelerá su ritmo de avance hasta el 3,7%, desde el 5% de 2026.

El cuadro macro refleja que las exportaciones se incrementarán un 1,6% este año, dos puntos menos que en 2025, y aumentarán un 2,4% tanto en 2027 como en 2028. Las importaciones, por su lado, moderarán su crecimiento al 2,9% este año, frente al 6,2% de 2025, y avanzarán un 3,3% en 2027 y un 2,9% en 2028.

Las previsiones del Gobierno sitúan el deflactor del PIB en el 2,9% para este año, en el 2,7% para 2027 y en el 2,1% tanto para 2028 como para 2029.

DÉFICIT PÚBLICO DEL 2,1% EN 2026 Y DEL 1,8% EN 2027

Cuerpo ha insistido en que la economía española seguirá creciendo por encima de las principales economías de la zona euro. Medido en términos reales (es decir, descontando la inflación), el PIB español se situará en 2027 alrededor de 15 puntos por encima de su nivel de 2019, una recuperación "muy superior" a la de Alemania, Francia o Italia y a la media de la zona del euro.

Este dinamismo, ha resaltado, será compatible con la continuidad del saneamiento de las cuentas públicas. Así, el déficit público, descontados los gastos extraordinarios asociados a la DANA, se redujo hasta el 2,4% del PIB en 2025 y proseguirá su descenso hasta el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027.

EL EMPLEO CRECERÁ UN 2,4% ESTE AÑO Y LA TASA DE PARO BAJARÁ DEL 10%

En cuanto a la tasa de paro, el Ejecutivo estima que bajará del 10% este año (9,9%), seis décimas por debajo de la de 2025, y se situará en el 9,4% en 2027, en el 9% en 2028 y en el 8,5% en 2029, "niveles que no se registraban desde antes de la crisis financiera".

Al mismo tiempo que bajará el paro, el nuevo cuadro económico prevé que el empleo siga creciendo, con un aumento de los ocupados del 2,4% en 2026 y la afiliación a la Seguridad Social en máximos históricos.

De cara a 2027, la previsión del Gobierno sitúa el crecimiento del empleo en el 2,1%, tres décimas menos que su estimación para este año, mientras que para 2028 y 2029 calcula que la ocupación aumentará un 2% y un 1,9%, respectivamente.

Cuerpo ha destacado además que el escenario económico confirma que el crecimiento se traducirá en una reducción sostenida de la desigualdad y de la pobreza. Sus previsiones apuntan a que el índice de Gini bajará desde el 30,6 de 2025 hasta el 30 en 2029, y el indicador 80/20 -que relaciona la renta del 20% más rico con la del 20% más pobre- se reducirá desde 5,2 hasta 5 veces en el mismo periodo.

Por su parte, la tasa de riesgo de pobreza descenderá desde el 19,5% de 2025 hasta el 18,5% en 2029.

Estos indicadores, incorporados al cuadro económico desde noviembre de 2025, "reflejan el compromiso del Gobierno de trasladar las grandes cifras macroeconómicas al bienestar del conjunto de los ciudadanos", ha subrayado el Ministerio.

Cuerpo ha anunciado además que la semana que viene tendrá lugar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para dar el siguiente paso en la elaboración de los Presupuestos de 2027: la fijación del techo de gasto y de los objetivos fiscales para las distintas administraciones públicas.