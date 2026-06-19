El Gobierno presentará el 29 de junio el nuevo cuadro 'macro' junto a las medidas frente a la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha decidido llevar al Consejo de Ministros del 29 de junio el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado del 2027, junto con el nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.

Aunque el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había avanzado la intención del Gobierno de llevar al Consejo de Ministros la actualización de previsiones económicas el próximo martes, 23 de junio, fuentes de su Departamento han confirmado a Europa Press la decisión de aplazar su presentación hasta el 29 de junio, coincidiendo con la aprobación del nuevo real decreto ley de medidas para amortiguar el impacto de la guerra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado en varias ocasiones la intención de presentar los Presupuestos para el año que viene y ya se ha publicado la orden ministerial de Hacienda que supone el pistoletazo de salida de la tramitación de este proyecto.

El próximo paso será la presentación del cuadro macroeconómico, que estará condicionado por la incertidumbre geopolítica y el impacto, especialmente en la subida de precios, de la guerra en Oriente Medio.

De ahí que el Ejecutivo haya decidido que la revisión de proyecciones se produzca a la par de la aprobación del real decreto ley de medidas frente a las consecuencias de la guerra. El Gobierno llevará ambos trámites a Consejo de Ministros ordinario el lunes, 29 de junio, en lugar del martes, que es cuando suelen celebrarse estas reuniones, ya que las actuales medidas anticrisis decaen en buena parte el 30 de junio.

Una vez presentado el cuadro y aclaradas las medidas que se desplegarán después del 30 de junio, el siguiente paso de la tramitación de Presupuestos es la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

El Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero --techo de gasto-- como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del CPFF, para después remitir todo a las Cortes.

Así, esa senda de déficit deberá ser votada en el Congreso y en el Senado, aunque en esta legislatura no se ha completado nunca el ciclo. Y ya después del verano se espera la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2027.

Algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo, como el PNV, ya ha encomendado al Gobierno a presentar el proyecto de cuentas públicas y, si no es capaz de aprobarlo, a convocar comicios generales.

"Los Presupuestos los vamos a presentar", ha afirmado esta misma semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha asegurado que hará todo lo posible para lograr los apoyos necesarios durante la negociación parlamentaria.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo ha dejado abierta la posibilidad de adelantar elecciones generales en caso de que no consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2027. "Si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis", ha indicado.