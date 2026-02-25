El Gobierno se reafirma en presentar Presupuestos, aunque reconoce que no tiene el voto de ERC y Junts para aprobarlos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha admitido este miércoles que no está en condiciones de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Parlamento ante la negativa de Junts y Esquerra Republicana a dar su apoyo al proyecto de cuentas públicas, pero ha insistido en su promesa de presentarlos en el Congreso.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió presentar en el primer trimestre de este año los Presupuestos de 2026, puesto que los que siguen vigentes son los de hace tres años, ante la dificultad de aprobar este proyecto por la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo.

El Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite un conflicto de atribuciones promovido por el PP en el Senado contra el Gobierno por no cumplir con el deber constitucional de presentar Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026.

TODO SE CALMARÁ CUANDO VUELVA PUIGDEMONT

Fuentes del Gobierno han señalado que pese a que están intentando llegar a un acuerdo con Junts sobre este proyecto, ahora mismo no se dan las condiciones de aprobarlos, ya que tampoco está garantizado el apoyo de Esquerra Republicana. Esas mismas fuentes apuntan que la relación de Junts con el Gobierno se podría estabilizar con la llegada del expresident catalán Carles Puigdemont a España, pero de momento las relaciones con la formación están rotas.

No obstante, apuntan que en ningún caso se plantea la posibilidad de no presentar los Presupuestos, puesto que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió presentarlos y así sucederá.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en los pasillos del Congreso en que el Gobierno "ya ha dicho en muchas ocasiones" que va a presentar el proyecto, pero lo importante es ver si hay capacidad "de concitar los acuerdos para que las cuentas públicas puedan ver la luz".

"En eso es lo que trabaja el Gobierno antes de su presentación y en eso estamos", ha apostillado Montero, que ha prometido presentarlos con la "mayor brevedad posible", siendo marzo la fecha tope.