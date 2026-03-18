El Gobierno recauda 50 millones más en dos semanas con el IVA de los carburantes, según denuncia el PP

Archivo - El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha denunciado este miércoles que el Gobierno ha recaudado 50 millones de euros más en dos semanas con el IVA de los carburantes debido a la subida de precios por el conflicto en Oriente Próximo, y ha reprochado al Ejecutivo que vayan tarde ya con las medidas anticrisis.

Durante una interpelación urgente en el Pleno del Congreso de los Diputados por las medidas anticrisis que tiene previsto aprobar el Gobierno, que ha sido respondida por la ministra de Inclusión y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, Bravo ha advertido al Ejecutivo de que con el "eslogan" del "no a la guerra" no se llena el carro de la compra ni los españoles consiguen descuentos en las gasolineras.

"Con su parálisis están recaudando más y más a costa de todos los españoles (...) Lo único que consigue su solo no a la guerra es llenar más sus arcas. La situación no puede esperar, porque los ciudadanos no pueden esperar", ha defendido Bravo.

Según ha argumentado el dirigente 'popular', llenar un depósito medio de combustible de 50 litros cuesta hoy 100 euros, mientras que antes costaba aproximadamente 75 euros.

"Un 30% más pagan los españoles para llenar ese mismo depósito. Y esos 25 euros de más que pagan, ustedes llevan casi cinco, cuatro euros y medio. Es decir, que el que ustedes no tomen medidas, supone que cada vez que un español, una familia española, llena un depósito de gasolina, paga cinco euros más. Por eso ustedes recaudan 50 millones de euros más", ha subrayado.

Bravo ha pedido al Gobierno que mueva ficha ya, porque "ya va tarde", y se acuerde de que en 2022, con la guerra en Ucrania, rechazó medidas del PP, como la rebaja del IVA de los alimentos, que luego tuvo que adoptar en paquetes de respuesta posteriores.

"Les pedimos que no sigan con su estrategia de esperar a que escampe, porque los ciudadanos y las empresas necesitan ya una solución. No sigan ganando tiempo, porque mientras ustedes ganan tiempo, los españoles pierden dinero. Y me dirá, o me puede decir, que no hay margen para ello. Pero si hay margen para que la vicepresidenta vaya a los Oscars en 'business' con un billete de 7.700 euros y si hay tiempo y dinero para hacer la aplicación Hodio. ¿De verdad no hay tiempo para hacer más rápido las medidas para los españoles? Veremos si el viernes y veremos lo que sale. A día de hoy, cero", ha criticado Bravo.

El vicesecretario de Economía del PP ha recordado además a la ministra "el esfuerzo que hacen los españoles pagando impuestos", resaltando que los españoles pagaron el año pasado 180.000 millones de euros más entre impuestos y cotizaciones que en 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno.

"Es un 56% más. Nada ha subido un 56%. ¿Sabe lo que ha significado Que cada español ha pagado 3.500 euros más de impuestos. Ustedes les han subido más de 100 veces los impuestos", ha afirmado Bravo, que ha reprochado también al Gobierno su negativa a aplicar el IVA franquiciado para ayudar a 1,5 millones de autónomos, siendo el único país de la Unión Europea que aún no lo ha hecho.

SAIZ: ESPAÑA TIENE "FUNDAMENTOS SÓLIDOS" PARA AFRONTAR LA CRISIS

Por su parte, la ministra Saiz ha asegurado que España afronta esta crisis "con fundamentos sólidos para seguir liderando el crecimiento en Europa" y que ha indicado que las medidas que aprobará el Gobierno tienen "un denominador común: rigor, responsabilidad y flexibilidad, permitiendo su adaptación en función de cómo evolucione la situación geopolítica y económica".

"Hablamos de medidas de apoyo a las rentas de consumidores, empresas, industrias, con una atención especial a los sectores más afectados por la crisis", ha dicho Saiz, que ha agregado que las medidas dirigidas a minimizar el impacto de los precios de la electricidad y energía serán "esencialmente fiscales".

Saiz le ha preguntado a Bravo que si ve tan urgente tomar medidas, por qué no se ha dado prisa el PP en ponerse de acuerdo "con sus hermanos de Vox" en Extremadura y Aragón tras las elecciones en ambas comunidades.

"¿Acaso las empresas y los trabajadores de esas comunidades autónomas no merecen que les ayuden en el día a día? Lo estamos viendo elección tras elección y también lo vimos el pasado domingo en Castilla y León. Ustedes dependen cada vez más de la ultraderecha, es cada vez menos autónomo el Partido Popular. Y esto quizás explique que defienda unos bombardeos sí y otros no cuando hablamos de una guerra ilegal que sólo trae víctimas e inseguridad", ha subrayado Saiz.

"Les guste poco o nada escucharlo, se lo diré con firmeza. España y este Gobierno se han convertido en el faro del mundo porque lideramos el crecimiento económico y de empleo frente a las circunstancias adversas y también porque somos el dique de contención para parar la ola ultra que hay en España y en Europa. Ténganlo claro, no vamos a ser ni cómplices del servilismo ni quienes ponemos la alfombra roja a quienes declaran y ejecutan una guerra ilegal. Somos quienes con rotundidad decimos no a la guerra, que es mucho más que un eslogan. Es una política humanitaria, social, económica y un ejercicio de dignidad", ha concluido la ministra.