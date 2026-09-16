El Gobierno reúne mañana a patronal y sindicatos para hacer seguimiento del impacto de la guerra de Irán

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha convocado este jueves a la patronal y a los sindicatos a una reunión para hacer seguimiento del impacto económico y social de la guerra de Irán.

En encuentro tendrá lugar en el Ministerio de Economía y al mismo acudirán, junto a Carlos Cuerpo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Por parte de los agentes sociales y económicos acudirán el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, María Teresa Gómez Condado; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

En un contexto de escalada de precios en los últimos meses, especialmente de la energía y los carburantes, el Gobierno decidió poner en marcha en marzo un primer paquete de medidas para contener el impacto del conflicto en Oriente Próximo en los hogares y las empresas españolas.

Posteriormente, en junio, el Ejecutivo decidió impulsar otro paquete de medidas que incluía, entre otras, la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía.

Actualmente, las medidas del Plan de Respuesta están vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro.

El resto del paquete de medidas continúa activo según lo previsto en el Real Decreto-ley 18/2026, teniendo en cuenta que algunas finalizan a finales de septiembre --fiscalidad a carburantes--, mientras que otras se mantienen el resto del año --como los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico--.

En cualquier caso, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha asegurado que desde el Ejecutivo no dejarán "de acompañar y de apoyar a las familias ante las subidas" de los precios.

Los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles.

Con el dato de agosto, la inflación ya encadena dos meses consecutivos de ascensos y se sitúa por encima del 4% por primera vez desde abril de 2023.

De cara a los próximos meses, centros de análisis como Funcas ya han advertido de que la tasa de inflación puede llegar al 4,9% en septiembre y mantenerse por encima del 4% en los meses siguientes, con una media anual del 3,6% este año y del 2,9% en 2027.

En este contexto, el responsable económico del Gobierno ha decidido reunir a los agentes sociales para abordar con los representantes de las empresas y de los trabajadores la situación y analizar si es conveniente seguir protegiendo a familias y empresas a partir de octubre.