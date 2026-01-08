Guindos (BCE) advierte de que la crisis de la vivienda puede "cercenar" el crecimiento de España

Archivo - El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha destacado la buena posición de la economía española en relación al resto de Europa, con un crecimiento del PIB que este en 2025 dobló al de la eurozona, aunque ha advertido de que prácticamente la mitad de la expansión de los últimos años se debe al aumento de población impulsado por la inmigración, mientras que el "cuello de botella" en el acceso a la vivienda, particularmente en alquiler, podría "cercenar el crecimiento de la economía española".

Durante su intervención en un acto organizado por Vocento y XLSemanal, el exministro español de Economía ha subrayado los factores estructurales que apoyan la buena marcha de la economía española, como son un sistema financiero saneado y la mejora de competitividad desde la reforma laboral de 2012, que permitió tener un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos de forma continua desde entonces.

Aparte de esos factores de naturaleza estructural, para Guindos hay otros factores adicionales, más recientes, que han tenido un impacto importante en el comportamiento de la economía española en los últimos años, incluyendo el incremento de la población derivado de la inmigración, el turismo y los fondos europeos NextGen.

"La cuestión es si esto se puede mantener, la sostenibilidad de este modelo de crecimiento", ha advertido al señalar que, según análisis del BCE y de analistas privados, "prácticamente la mitad del crecimiento de España en los últimos años viene del incremento de la población", por lo que la expansión de, si no se tuviera en cuenta este efecto, el crecimiento de España en 2025 sería "muy parecido al de la media europea".

En este sentido, Guindos ha apuntado que, al comparar las cifras sobre renta per cápita, se aprecia que esa divergencia o ese mejor comportamiento de la economía española en términos de crecimiento del PIB se ve de alguna forma moderada por el incremento de la población y países con menor crecimiento económico tienen un mayor crecimiento de la renta, lo que puede explicar esa especie de contradicción entre las cifras macro y la percepción de los ciudadanos.

Asimismo, el economista español ha apuntado que la inmigración, que considera un factor a mantener de la manera más ordenada posible por razones demográficas, evitando planteamientos maximalistas y extremistas como en otros países, también tiene otro impacto sobre el precio de la vivienda, ya que impulsa un incremento fuerte de la demanda.

En este sentido, en el caso de España, para el vicepresidente del BCE la regulación "está restringiendo la oferta de alquiler", que es el mercado fundamental para absorber el primer impacto del aumento de la demanda de vivienda derivado del incremento de la población, ya que la construcción lleva tiempo.

De tal modo, se estaría produciendo un retraimiento de la oferta de vivienda simultáneamente a un incremento de la demanda, lo que desemboca en un aumento de precios y este problema de acceso a la vivienda está dificultando la movilidad interna en el mercado laboral y el acceso de la juventud a la misma.

Así, si bien ha evitado dar recetas concretas, Guindos ha insistido en recomendar una "reconsideración general de lo que es la regulación del mercado de la vivienda" con el fin de acabar con ese cuello de botella que puede "cercenar el crecimiento de la economía española".