Hacienda convocará a las comunidades el 29 de julio para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El Ministerio convoca este lunes a las Comunidad - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha avanzado este lunes que convocará a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo 29 de julio para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.

Según ha explicado el titular de Hacienda, esta misma semana se va a remitir a las comunidades autónomas el primer borrador del acuerdo para reformar el sistema. Tras esto, el día 14 de julio, está prevista una reunión del comité técnico para discutir la propuesta y, posteriormente, el día 29, se reunirá a los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Es el cronograma que tenemos, yo creo que vamos a hacer todos un esfuerzo", ha anunciado el titular de Hacienda en la rueda de prensa posterior al CPFF para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

En este contexto, el ministro ha pedido a las comunidades autónomas, incluso a aquellas que se han negado a negociar con el Gobierno, que lo hagan ahora, una vez tengan el documento y puedan estudiarlo.

"Tienen tiempo para estudiarlo y yo creo que es posible y confío en que la voluntad de todos haga que en el Consejo de Política Fiscal podamos aprobar un modelo de financiación que supone un antes y un después", ha señalado España.

El ministro ha agradecido a las comunidades de distinto signo político que han aceptado negociar con el Gobierno de España en las reuniones bilaterales que ha ido manteniendo a lo largo de estos meses.

Por contra, el ministro ha reconocido que no puede entender "un no sistemático, un no hablar, un no a dialogar". "Y más si no tienes alternativa que confrontar. Quizás ese es el problema. Que el Partido Popular no puede llegar internamente a un consenso sobre un modelo de financiación", ha criticado.

A Arcadi España no le parece "ni elegante democráticamente ni responsable fiscalmente" que la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo diga que no a un nuevo modelo sin presentar ninguna alternativa y sin querer sentarse a hablar.

En cualquier caso, el ministro ha querido trasladar que desde su departamento están abiertos a dialogar --vía telefónica o con reuniones-- con todas las comunidades autónomas ante las dudas que les puedan surgir antes de la celebración del Consejo de Política Fiscal el 29 de julio.

Ha asegurado que en el Ministerio están estudiando propuestas que han ido trasladando determinadas comunidades autónomas en las reuniones bilaterales y ha confirmado que se incorporarán al proyecto algunas de ellas.

"No hemos cerrado la puerta al diálogo ni a los gobiernos autonómicos ni tampoco a los grupos parlamentarios con los que, por supuesto, empezaremos también a hablar del modelo", ha recalcado el titular de Hacienda.

OBJETIVO 2027: "NUESTRO OBJETIVO ES TRABAJAR A PRISA"

La intención es que, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, vaya después del verano a aprobación en el Consejo de Ministros y, luego, al Congreso de los Diputados, que es donde se tiene que aprobar por parte de los grupos parlamentarios.

"Nuestro objetivo es trabajar a prisa, trabajar con diálogo", ha asegurado España, tras ser preguntado por los plazos que en un principio se había marcado el Gobierno para sacar adelante el nuevo modelo este año para su entrada en vigor en 2027.