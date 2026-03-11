Hostelería de España pide reducir los impuestos especiales en la energía ante el conflicto en Oriente Próximo

Archivo - Camareros sirven en una terraza - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hostelería de España ha propuesto, entre otras cuestiones, reducir los impuestos especiales en la energía --carburantes y electricidad--, que garanticen la contención de la inflación como parte del paquete de medidas que el Gobierno está preparando para garantizar un 'escudo social' que mitigue las consecuencias derivadas del conflicto en Oriente Medio.

En un comunicado, desde Hostelería de España han pedido al Ejecutivo garantizar el funcionamiento de la actividad económica; preservar el empleo y el poder adquisitivo de las familias; así como proteger la cadena logística y de suministro, garantizando el amparo del sector primario español y de toda la cadena de valor agroalimentaria derivada.

En esta línea, la organización empresarial de restauración, ha solicitado incentivar la actividad económica, la inversión, el consumo y a España como destino turístico, como motor económico, especialmente en momentos de inestabilidad e incertidumbre geopolítica.

El sector de la hostelería, que representa a 300.000 empresas que generan 1,87 millones de trabajo de manera estable y el 6,7% del PIB, han solicitado también deflactar el impuesto sobre la renta para garantizar el poder adquisitivo de las familias, que impacta en su capacidad de compra y libertad de elección de consumo.

Para Hostelería de España, esta es una propuesta que no tiene nada que ver con medidas de intervención o asistencialistas, con las que la organización empresarial no está de acuerdo. En esta línea, ha recordado que la restauración cerró 2025 con una pérdida de rentabilidad de 0,9%, que se mantiene en los primeros meses de este año.

"Este paquete de medidas es especialmente urgente en un momento marcado por el estancamiento de la demanda nacional, condicionado por la pérdida de renta disponible de las familias, a lo que se suma el aumento de los costes de producción", ha expuesto.