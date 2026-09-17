La inflación de la eurozona se sitúa en el 3,2% en agosto, tres décimas por encima del anterior mes

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación de la zona euro se aceleró al 3,2% en agosto, lo que supone tres décimas por encima del 2,9% registrado en julio, aunque se modera una décima respecto a la lectura preliminar de principios de mes, según los datos publicados este jueves por Eurostat.

El incremento de los precios de la energía, como ya adelantó Eurostat, repuntó al 14,3%, frente al 10,3% registrado el pasado mes, mientras que los servicios se encarecieron un 3%, por debajo de los 3,3% registrados en julio y los bienes industriales no energéticos escalaron un 1,2% --0,9% de julio--.

Por su parte, la tasa de inflación de los alimentos, el alcohol y el tabaco alcanzó el 1,2%, una cifra que no experimentó cambios respecto a julio.

No obstante, la inflación subyacente, excluyendo energía y alimentos no elaborados, se moderó una décima en agosto y se situó en el 2,1%.

El Banco Central Europeo (BCE) decidió el pasado jueves elevar los tipos de interés en 25 puntos, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%, mientras las presiones inflacionistas continúan alertando a la entidad europea.