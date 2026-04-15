La inflación interanual de Argentina cae en marzo al 32,6%, aunque la mensual se dispara al 3,4%

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MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina se situó en marzo en el 32,6% interanual, lo que supone un descenso respecto del 33,1% de febrero y del 55,9% de marzo del año pasado, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De su lado, la inflación mensual creció cinco décimas, hasta el 3,4%, después de dos meses consecutivos en el 2,9%. Es la primera vez que el dato supera el 3% en los últimos doce meses.

Los epígrafes de educación (12,1%); transporte (4,1%); y de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%) lideraron los avances de precios.

Por el contrario, el equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%); los bienes y servicios varios (1,7%); y las bebidas alcohólicas se anotaron los encarecimientos más contenidos.

A raíz de estas lecturas, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha asegurado estar "repugnado" por el IPC de marzo. La inflación acumulada en los tres primeros meses del año (9,4%) se acerca, así, al máximo del 10,1% vislumbrado por el Gobierno para todo el año.

No obstante, el mandatario ha rechazado modificar el rumbo político y económico al prometer que "seguirá abrazando la ortodoxia" y que no se apartará de los "valores judeocristianos".

Milei ha justificado el dato de inflación con arreglo a un supuesto "intento de la política de generar un golpe de Estado" contra su Ejecutivo y a la estacionalidad de marzo. En este sentido, ha apuntado al factor educativo, fruto del comienzo del curso escolar, y a la guerra en Irán.

"Si tomamos la inflación núcleo y le sacamos el efecto de la carne. Es decir, tomamos la verdaderamente subyacente, está igual que el mes pasado en 2,5%", ha agregado.