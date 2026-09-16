La inflación de Reino Unido escaló al 3,1% en agosto, dos décimas más que el anterior mes

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación de Reino Unido se situó en el 3,1% en agosto, lo que supone un repunte de dos décimas respecto al 2,9% registrado en julio, según el dato publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

De esta manera, el IPC británico supera la barrera del 3%, arrastrado por el alza de los precios en el sector de los transportes, en especial por el encarecimiento de los combustibles para vehículos.

En concreto, en el sector del transporte, los precios aumentaron un 4,6% en los 12 meses previos hasta agosto de 2026, frente al 3,6% del mes anterior, y, precisamente, el precio de los combustibles para motores aumentó hasta el 23%.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye alimentos, energía, alcohol y tabaco; no varió en agosto y continuó en el 2,6%. El IPC subyacente de los bienes aumentó del 2,2% en julio al 2,7% de agosto, mientras que la tasa anual del coste de los servicios se mantuvo sin cambios en el 3,4%.

"La tasa de inflación del IPC de Reino Unido, del 3,1%, fue superior a las primeras estimaciones de inflación para Francia (2,7%) y Alemania (2,9%) en agosto de 2026", reza la nota emitida por la oficina británica.

El Banco de Inglaterra se reúne este jueves para decidir la política monetaria con el índice de precios por encima de su objetivo, mientras el conflicto en Oriente Próximo no ha remitido y el Brent se mantiene por encima de los 100 dólares.