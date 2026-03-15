Inversores prevén conflicto en Oriente Medio de hasta tres meses y un Brent en torno a 80 dólares

Archivo - FILED - 28 November 2006, US, Los Angeles: The Bank of America logo is seen on the facade of a building. Photo: Uli Deck/dpa - Uli Deck/Dpa - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los gestores de fondos internacionales consultados por Bank of America sitúan la duración más probable de la fase activa del conflicto en Oriente Medio entre uno y tres meses, si bien una parte relevante del mercado no descarta que las tensiones se prolonguen durante más tiempo.

En su última encuesta de sentimiento en divisas y tipos de interés, realizada entre el 6 y el 11 de marzo a 39 gestores con 632.000 millones de dólares bajo gestión, la opción más votada sobre la duración de la crisis es un horizonte de "meses y no semanas", con la mayoría de respuestas concentradas en el rango de uno a tres meses y un 17% que anticipa más de tres meses de enfrentamiento.

En paralelo, el informe sectorial "The Oil Gusher" de Bank of America revisa al alza el escenario base de precios del petróleo y eleva su previsión para el Brent hasta una media de 77,5 dólares por barril en 2026, frente a los 60 dólares estimados anteriormente, al incorporar el riesgo de una disrupción prolongada del estrecho de Ormuz.

En un supuesto de cierre de un mes, el banco espera un Brent medio de 78 dólares en 2026 con posibilidad de picos de hasta 200 dólares si las perturbaciones se mantuvieran de forma sostenida hasta el tercer trimestre, mientras que en 2027 el precio retrocedería a una media de 65 dólares al normalizarse la oferta.

Según la encuesta de sentimiento, más de la mitad de los gestores prevé que el crudo se sitúe en una horquilla de entre 70 y 89 dólares de media en los próximos tres a seis meses, mientras que un 33% contempla niveles incluso más elevados, por encima de los 90 dólares por barril.

Este repunte esperado del crudo se percibe como uno de los principales focos de riesgo para el crecimiento global y empuja a los inversores a reducir exposición a divisas emergentes, al tiempo que favorece un tono más constructivo con el dólar como activo refugio.

En cuanto a los equilibrios del mercado petrolero, los analistas de Bank of America advierten de que la clausura de facto del estrecho de Ormuz ya está obligando a recortar producción en Oriente Medio y podría sacar temporalmente del mercado hasta 11 millones de barriles diarios, con un impacto inmediato en los balances globales de oferta y demanda.

Bajo su nuevo escenario base, el banco anticipa un fuerte déficit en el primer semestre de 2026 y un retorno al superávit en la segunda mitad del año, lo que explicaría un perfil de precios del Brent con un segundo trimestre en torno a los 80 dólares y una senda descendente posterior.

El escenario central del banco combina elementos de un desenlace relativamente rápido del conflicto con riesgos de "endurecimiento" del régimen iraní, y contempla también trayectorias alternativas más severas: una guerra extendida hasta el verano elevaría el Brent medio de 2026 hasta unos 85 dólares, mientras que un choque que afectara a todo el segundo semestre podría llevar el precio medio a 100 dólares, con máximos potenciales de hasta 160 dólares en un contexto de pérdidas de oferta más generalizadas.