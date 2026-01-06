El IPC de Alemania cae medio punto en diciembre, hasta el 1,8%, y la subyacente cede tres décimas, al 2,4%

Archivo - La puerta de Brandeburgo vista desde la plaza Pariser, en Berlín (Alemania). - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Alemania cerró diciembre en el 1,8% interanual, medio punto menos que el mes anterior, según ha informado provisionalmente este martes la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

El dato de inflación armonizada, empleado por Eurostat en sus registros, retrocedió seis décimas respecto de noviembre para quedarse en el 2%, en línea con el objetivo de estabilidad a medio plazo marcado por el Banco Central Europeo (BCE).

La evolución de los precios obedece a un abaratamiento del 1,3% en la factura energética frente a la bajada previa del 0,1%, mientras que el aumento del coste de los alimentos fue del 0,8%, cuatro décimas inferior al incremento observado antes.

Después, el coste de los bienes se elevó en diciembre un 0,4%, siete décimas menos, al tiempo que el de los servicios hizo lo propio con un 3,5%, sin cambios.

De excluirse el precio de los víveres y de la energía, la tasa de inflación subyacente de Alemania fue del 2,4%, tres décimas menos. Destatis publicará las lecturas definitivas el próximo viernes 16 de enero.