El IPC del Reino Unido se moderó al 2,6% en junio

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MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de junio en el 2,6%, dos décimas por debajo del aumento del coste de la vida el mes anterior y su mejor lectura desde marzo de 2025, según refleja el dato de la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

De este modo, el IPC británico se mantiene por debajo del umbral del 3% por tercer mes consecutivo, aunque todavía por encima del nivel de estabilidad de precios del 2% del Banco de Inglaterra.

Según los datos de la ONS, en junio, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 1,7% interanual, medio punto porcentual menos que en mayo, mientras que el transporte lo hizo un 5,7%, frente al 6,8% del mes anterior.

El coste del conjunto de bienes registró una subida del 1,7% interanual, tres décimas menos que en mayo, mientras que los servicios se encarecieron un 3,6% interanual, frente al incremento del 3,7% del mes anterior.

De su lado, la tasa de inflación subyacente, que descuenta el efecto de la energía y de los alimentos frescos, aumentó un 2,6% interanual, sin variación respecto al dato de mayo.