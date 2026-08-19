El IPC del Reino Unido repuntó al 2,9% en julio

La inflación del Reino Unido - EPDATA

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de julio en el 2,9%, tres décimas por encima del aumento del coste de la vida el mes anterior y su nivel más alto desde marzo, según refleja el dato publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

De este modo, el IPC británico se mantiene por debajo del umbral del 3% por cuarto mes consecutivo, aunque todavía por encima del nivel de estabilidad de precios del 2% del Banco de Inglaterra.

Según los datos de la ONS, en julio, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 1,3% interanual, cuatro décimas menos que en junio, mientras que el transporte lo hizo un 3,6%, frente al 5,7% del mes anterior.

El coste del conjunto de bienes registró una subida del 2,2% interanual, medio punto porcentual más que en junio, mientras que los servicios se encarecieron un 3,4% interanual, frente al incremento del 3,6% del mes anterior.

De su lado, la tasa de inflación subyacente, que descuenta el efecto de la energía y de los alimentos frescos, aumentó un 2,6% interanual, sin variación respecto al dato de junio.