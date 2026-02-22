Junts propone una reforma legal para que el Estado pague un plan de asesoramiento sobre inclusión a las pymes

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, interviene en la segunda jornada de la 26 edición del Debate sobre el Estado de la Nación, en el Congreso de los Diputados, a 13 de julio de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Junts ha registrado una reforma legislativa en el Congreso con la que plantea que la Administración General del Estado financie, de forma obligatoria, un servicio gratuito de asesoramiento para pymes sobre la generación de entornos inclusivos.

La formación independentista ha registrado una enmienda con ese propósito a una proposición de ley del PSOE para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas.

La formación de Miriam Nogueras justifica su enmienda, recogida por Europa Press, para construir capacidad de cumplimiento de las pymes sin que ello recaiga en las comunidades autónomas, sino en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

FINANCIADO EN LOS PRESUPUESTOS

A través de su enmienda, Junts quiere introducir una disposición adicional a la proposición de ley para fijar en los Presupuestos ese servicio gratuito de asesoramiento para pymes, que trataría elementos como la atracción y selección inclusiva, ajustes razonables, accesibilidad digital y uso de medidas de apoyo existentes, de carácter autonómico, a través de los servicios de empleo competentes en cada territorio.

El partido propone que la cantidad dedicada a cada territorio se asignará con criterios objetivos que tengan en cuenta, entre otros, la población, el número de empresas obligadas por la cuota de reserva y la realidad del empleo con discapacidad en cada comunidad autónoma.

Además de esa enmienda, Junts ha registrado otra para activar una cláusula de activación en ausencia de esa financiación específica de tal manera que si, transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de la ley no se hubiera aprobado la dotación presupuestaria suficiente para el servicio de apoyo técnico a pymes, las empresas de 50 o más trabajadores tendrán que diseñar, implantar y mantener un plan anual de formación en inclusión laboral y ajustes razonables dirigido, al menos, al personal de Recursos Humanos y selección.

El plan incluiría, como mínimo, contratación y selección inclusivas, procedimiento de ajustes razonables y provisión de ayudas técnicas, accesibilidad digital en portales, pruebas y documentación; y prevención de la discriminación por razón de discapacidad y trato adecuado.