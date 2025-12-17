Lula avisa de que Brasil no seguirá adelante con el acuerdo de Mercosur si no se firma el 20 de diciembre

Archivo - El presidente brasielño, Luiz Inácio Lula da Silva. - PRESIDENCIA DE BRASIL - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha advertido tanto a los líderes de la región como a la Unión Europea de que si no se alcanza el acuerdo entre el bloque europeo y Mercosur el próximo 20 de diciembre, fecha fijada para celebrar la cumbre oficial, el país "no seguirá adelante" con este asunto durante su presidencia.

"Ya he dejado claro que si no finalizamos este acuerdo ahora, Brasil no seguirá adelante con el acuerdo comercial durante mi presidencia", aseguró Lula durante una reunión de gabinete en Brasilia este miércoles, a tres días de acoger la cumbre para firmar el pacto.

El acuerdo, que acumula 26 años de negociaciones entre ambos bloques, ha sido una pieza fundamental durante la presidencia de Lula, que ha instado al bloque de Mercosur en varias ocasiones a diversificar sus asociaciones comerciales.

Lula ha expresado su frustración con los líderes europeos, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, los dos países que más se han opuesto al acuerdo en los últimos días.

"Pasé la reunión al 20 de diciembre a petición de la UE". "Ahora me dicen que, después de todo, no podrán aprobarla. La situación es muy difícil: Italia y Francia bloquean el acuerdo por sus cuestiones políticas internas", afirmó.

"Macron se resiste por la presión de los agricultores franceses", continuó. "Italia se opone por razones que desconozco", agregó durante su intervención.

El Parlamento Europeo aprobó este martes medidas para proteger a los agricultores del continente. El texto deberá ser refrendado por el Consejo Europeo, que se reunirá este jueves y viernes, con el objetivo de ser votado por el organismo esta misma semana. De esta manera, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podría firmar el pacto en la cumbre del Mercosur que se celebrará en Paraná este sábado.

Meloni señaló este miércoles que considera "prematuro" firmar en los próximos días el tratado de libre comercio. A su juicio, "es necesario" esperar a que se ultime el nuevo paquete de ayudas para el sector agrícola antes de debatirlo con los agricultores italianos.

Francia también ha presionado para retrasar la firma del acuerdo para seguir trabajando en la obtención de medidas de protección para la agricultura europea.