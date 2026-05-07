Madrid reprocha al Gobierno no aprobar el IVA franquiciado a los autónomos y "asfixiarles" a impuestos

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (c), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha reprochado al Gobierno central no impulsar el IVA franquiciado a los autónomos para que no paguen si facturan menos de 85.000 euros anuales y le acusa de "asfixiarles" a impuestos.

"Todavía no se ha traspuesto, ya ha transcurrido un año y medio, de la Directiva Europea. No sé cómo a ustedes no se les cae la cara de vergüenza", ha espetado en la sesión de control del Pleno, en referencia a esta normativa europea que debería haberse aplicado desde el 1 de enero de 2025.

Frente a este reproche, ha situado a la Comunidad de Madrid y ha sacado pecho de las ayudas directas que le dan a este sector, el apoyo cuando quieren "dar el salto y crecer pasando de micro a mediana empresas" o el impulso de la agilidad burocrática para que "el dinero no esté en manos de la administración sino que esté donde tiene que estar, que es en manos de los autónomos".

"Los autónomos han alcanzado un nivel récord esta semana, de nuevo nuestros héroes han superado su récord histórico, 443.000 personas que son personas autónomos que lo que hacen es demostrar que en Madrid cada día se puede emprender más y son los que siguen tirando del carro de la economía", ha celebrado.