El mercado laboral estadounidense crea 50.000 empleos en diciembre y la tasa de paro cae al 4,4%

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La economía estadounidense creó 50.000 puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de diciembre, 6.000 menos que los generados de noviembre, mientras que la tasa de paro bajó al 4,4%, según ha publicado este viernes el Departamento de Trabajo.

El ministerio ha revisado a la baja la lectura de octubre en 68.000 empleos, desde -173.000 a -105.000, y la de noviembre en 8.000, desde +64.000 hasta +56.000. Con estas modificaciones, han desaparecido 76.000 puestos de trabajo respecto a lo informado anteriormente.

La tasa de desempleo se situó en diciembre en el 4,4%, una décima menos que en noviembre y en línea con septiembre. En comparativa interanual avanzó tres décimas. Sin embargo, aún no se dispone de los datos de octubre por el silencio estadístico provocado por el 'cierre' del Gobierno.

El número de desempleados se quedó en el último mes del año en los 7,503 millones frente a los 7,781 millones de noviembre, incluyendo 1,948 millones de parados de larga duración (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más) que representaron el 26% del total de desocupados.

El número de empleados a tiempo parcial por motivos económicos cayó en 146.000 personas desde noviembre hasta los 5,341 millones. Asimismo, la tasa de participación de la fuerza laboral se situó en el 62,4%, una décima menos.