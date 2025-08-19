El ministro Óscar López confía en sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2026

Archivo - El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha asegurado este martes que el Gobierno va a trabajar para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

"Vamos a trabajar para ello y confío en que lo consigamos", ha subrayado López en una entrevista con RNE recogida por Europa Press.

El ministro ha indicado que, pese a contar con minoría en el Parlamento, durante los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez se ha logrado "sacar todo adelante".

"Ahí están las cifras de leyes, de medidas aprobadas, y nosotros no sabemos hacer otra cosa que hermanarnos y trabajar para llegar a acuerdos", ha defendido el ministro.

Las palabras de López llegan después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmara este lunes que el Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026.

"Por supuesto, el Gobierno de España va a presentar el proyecto de Presupuesto que permita poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que está impulsando, fundamentalmente dirigidas al bienestar de la mayoría social del conjunto de los ciudadanos", añadió la ministra.

Tras decir esto la ministra, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, advirtió al Ejecutivo de que no puede haber nuevos acuerdos en materia presupuestaria "si no hay cumplimientos significativos en materia fiscal, en materia de recaudación de impuestos o en materia de modelo de financiación".