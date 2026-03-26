Montero celebra el "éxito" del modelo económico del Gobierno: "Somos la locomotora de la UE"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado este jueves que los datos de Contabilidad Nacional del cuarto trimestre de 2025 constatan que el modelo económico del Ejecutivo español es un "éxito".

En su cuenta de X, la también candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del próximo mes de mayo, ha afirmado que, con un crecimiento del 2,8% en 2025, la economía española ejerce de "la locomotora de la UE".

"Esto es lo que quiero para Andalucía: crecimiento y empleo sin recortes sociales. Y eso sólo lo garantizamos los socialistas", ha concluido Montero.