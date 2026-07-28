Pablo Sánchez-Blanco, nuevo director general del Tesoro en sustitución de Carla Díaz, ahora presidenta de FROB

Pablo Sánchez-Blanco Mancera, nombrado director general del Tesoro y Política Financiera - MINISTERIO DE ECONOMÍA

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Pablo Sánchez- Blanco Mancera nuevo director general del Tesoro y Política Financiera, en sustitución de Carla Díaz Álvarez de Toledo, que ha sido nombrada hoy formalmente presidenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tras haber informado a la Comisión de Economía del Congreso.

Según ha informado el Ministerio de Economía a través de un comunicado, Pablo Sánchez-Blanco Mancera ha desempeñado desde mayo de 2023 el puesto de experto en la Subdirección General de Legislación Financiera de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, donde ha participado en la elaboración y tramitación de disposiciones relativas a las entidades financieras y de crédito y a la protección de los usuarios de servicios financieros.

En este período ha representado a España en el grupo de expertos del G20/OCDE sobre protección financiera del consumidor (Task Force on Financial Consumer Protection) y ha participado en la negociación técnica del paquete bancario europeo en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Con anterioridad desarrolló la práctica totalidad de su carrera profesional en el Banco de España. Entre mayo de 2020 y abril de 2023 fue jefe de la División de Conducta en el Departamento de Conducta de Entidades, donde elaboró los programas de actuación supervisora dirigidos a la Alta Dirección de la institución y coordinó proyectos transversales y el equipo de análisis de datos del departamento.

Previamente, entre octubre de 2014 y abril de 2020, fue responsable de la Unidad de Inspección del mismo departamento, donde diseñó e implantó el marco de supervisión de conducta del Banco de España, incorporando herramientas de análisis basadas en machine learning, y participó en foros internacionales y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

Entre 2001 y 2014 fue inspector de entidades de crédito en la Dirección General de Supervisión del Banco de España, donde se encargó de la validación de modelos internos (IRB), de cuestiones de gobierno interno y remuneraciones, y de inspecciones in situ a entidades financieras. Anteriormente ocupó un puesto técnico en la unidad de Gestión de Activos Exteriores del Banco de España e inició su trayectoria profesional en el sector financiero privado, en Caixabank, Ibercaja y Argentaria Portugal.