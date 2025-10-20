El PIB de China mantuvo una expansión del 1,1% en el tercer trimestre

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La economía de China, la segunda mayor del mundo, registró una expansión del 1,1% entre los meses de julio y septiembre, manteniendo así el ritmo de crecimiento observado en el segundo trimestre de 2025, según el dato publicado este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que ha superado ligeramente las expectativas y deja al alcance la meta anual de crecimiento del Gobierno chino de "alrededor del 5%".

No obstante, en comparación con el tercer trimestre del año pasado, el PIB de China creció un 4,8%, cuatro décimas menos que en el segundo trimestre (5,2%) y seis décimas menos que la expansión interanual del primer trimestre (5,4%).

De este modo, el crecimiento del PIB de China en los nueve primeros meses de 2025 fue del 5,2%, incluyendo una expansión del sector primario del 3,8%, mientras que la industria creció un 4,9% y el sector servicios un 5,4%.

La Oficina Nacional de Estadística china ha destacado que la economía nacional "mantuvo un impulso de desarrollo estable de progreso contra la presión", con un crecimiento sostenido de la producción y la oferta, mientras que el empleo y los precios se mantuvieron generalmente estables. "La economía nacional demostró una sólida resiliencia y vitalidad", ha resumido la agencia.

"Los datos del PIB del tercer trimestre mantienen a China en camino firme para alcanzar el objetivo de crecimiento de este año de alrededor del 5%, y podrían reducir la urgencia de tomar medidas más inmediatas", ha comentado Lynn Song, economista jefe para China de ING Research, para quien "salvo una desaceleración drástica en el cuarto trimestre", China probablemente logrará alcanzar su objetivo anual de crecimiento de "alrededor del 5%".