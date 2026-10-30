El PIB creció un 0,6% en los meses de verano, una décima menos, pero acelera su avance interanual al 2,7%

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cinco décimas al crecimiento, frente a la contribución de una décima del sector exterior, según el avance de datos de la Contabilidad Nacional trimestral publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, según los datos de Estadística, el consumo de los hogares moderó su crecimiento cinco décimas entre julio y septiembre, hasta el 0,6%, mientras que el gasto público aceleró su ritmo de avance al 0,9%, tres décimas más, y el gasto en consumo de las instituciones sin fines de lucro avanzó un 0,6%, una décima más que en el trimestre previo.

Al igual que el consumo de los hogares, la inversión pisó el freno en el tercer trimestre trimestre, al moderar su crecimiento tres décimas, hasta el 0,6%, su menor alza desde el segundo trimestre del año pasado.

Por sus parte, las exportaciones de bienes y servicios presentaron una tasa intertrimestral del 1,3%, lo que supuso dos décimas más que en el segundo trimestre. Por su parte, las importaciones registraron una variación del 1,1%, tasa 1,1 puntos menor que la del trimestre precedente.

EL CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB SE ACELERA AL 2,7%

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB se situó en el tercer trimestre en el 2,7%, una décima más que en el trimestre anterior, gracias a la demanda nacional, que contribuyó con 2,6 puntos, en contraste con la aportación casi nula del sector exterior.

El consumo de los hogares desaceleró su crecimiento interanual cuatro décimas en el tercer trimestre, hasta el 3,1%, mientras que el gasto público moderó una décima su ritmo de avance, hasta el 2,5%.

La inversión, por su lado, aumentó un 3,9% interanual, tasa 1,1 puntos inferior a la del trimestre anterior y la menos pronunciada en al menos dos años.

El PIB a precios corrientes creció un 5,9% interanual en el tercer trimestre, cuatro décimas más que en el trimestre anterior y avanzó un 1,7% en tasa intertrimestral.

Por su lado, el deflactor del PIB aumentó un 3,1% en comparación con el tercer trimestre de 2025, tasa tres décimas mayor que la del trimestre anterior. En tasa intertrimestral, se incrementó un 1%.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

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Gráfico interactivo: Variación trimestral del PIB de España. Volumen encadenado a precios de mercado

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