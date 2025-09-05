El PIB de la eurozona frenó su avance en el segundo trimestre al 0,1% coincidiendo con la guerra arancelaria

El dato de España fue del 0,7%, una décima más que en el primer trimestre, y uno de los registros más altos

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la eurozona se desaceleró en el segundo trimestre al 0,1% coincidiendo con la fase más aguda de la guerra arancelaria, frente a la expansión del 0,6% observada en los primeros tres meses de año, según ha confirmado este viernes Eurostat.

En el caso de los Veintisiete, el PIB avanzó un 0,2% entre abril y junio en comparación con los tres meses anteriores, tres décimas menos. Respecto del segundo trimestre del año pasado, el PIB aumentó un 1,5% en la zona euro y un 1,6% en la UE.

Entre los Estados miembro de la UE con datos disponibles, los mayores ritmos de crecimiento se dieron en Dinamarca (1,3%); Croacia y Rumanía (1,2%); y Bulgaria (0,9%). Por contra, el PIB de Finlandia cayó un 0,4% en el segundo trimestre, seguido de retrocesos en Alemania (-0,3%) e Italia (-0,1%).

El alza del PIB en España fue del 0,7%, una décima más que en el primer trimestre, al tiempo que la mejora interanual fue del 2,8%. Esta última cifra fue idéntica a la del primer trimestre, pero medio punto inferior a la del cuarto trimestre de 2024.

El PIB de Estados Unidos del segundo trimestre aumentó un 0,8% con respecto al periodo inmediatamente previo, cuando se anotó un -0,1% a cuenta de la explosión de importaciones realizadas para anticiparse a los aranceles de Trump.