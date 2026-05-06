El PMI de la eurozona marca mínimos de 17 meses y sugiere un mayor deterioro de la economía

Archivo - FILED - 04 July 2011, Baden-Wuerttemberg, Karlsruhe: Euro coins lie on a Euro flag. Inflation in the euro area hit 10\% in September, the highest since the creation of the euro, according to the latest flash estimate from Eurostat, the EU statis - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La actividad de las empresas de la zona euro se contrajo en abril como consecuencia del desplome observado en el sector servicios ante la incertidumbre por la guerra de Oriente Próximo, según el índice PMI compuesto, que retrocedió a 48,8 puntos desde los 50,7 de marzo, su peor lectura en 17 meses, que sugiere un próximo agravamiento de la situación económica en la región.

El PMI de servicios de la zona euro empeoró hasta los 47,6 puntos desde los 50,2 de marzo, marcando así mínimos de 62 meses, mientras que el PMI manufacturero subió a 52,2 enteros, frente a los 51,6 del mes anterior.

Entre los países de los que se dispone de datos del índice PMI compuesto, Alemania, Francia y España registraron contracciones de la actividad en abril, mientras que Italia e Irlanda experimentaron expansiones.

Esta caída de la actividad empresarial a nivel compuesto reflejó íntegramente la contracción en el sector servicios, que fue la más rápida en más de cinco años y compensó con creces un aumento más intenso de la producción manufacturera.

"Los datos finales del índice PMI de la zona euro de abril confirman los indicios tempranos de una economía que se encamina hacia el declive", ha comentado Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, para quien la ausencia de señales de que la crisis vaya a remitir pronto "sugiere que la desaceleración podría agravarse rápidamente".

Asimismo, el experto subraya que la posibilidad de subidas de los tipos de interés también preocupa a muchas empresas de servicios financieros, afectando especialmente a la actividad inmobiliaria, señalando que "lo alarmante" es que, como las expectativas de crecimiento empresarial ya se han reducido drásticamente desde que comenzó la guerra, "unos tipos de interés más altos agravarán esta caída inicial de la confianza".