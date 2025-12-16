El PMI de la eurozona se modera en diciembre, pero cierra su primer año completo de expansión desde la Covid

Archivo - FILED - 04 July 2011, Baden-Wuerttemberg, Karlsruhe: One euro coins will fall onto an EU flag. The European Union's gross domestic product shrank 3.5 per cent in the first three months of the year, according to a first estimate from Eurostat, wh - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El crecimiento de la actividad del sector privado de la zona euro se ha desacelerado ligeramente en diciembre como consecuencia de la contracción observada en las manufacturas, aunque, por primera vez desde la pandemia de Covid, las empresas de la eurozona han registrado un año natural completo de expansión ininterrumpida, según indica el dato preliminar del índice PMI compuesto.

En concreto, la referencia elaborada por S&P Global y Hamburg Commercial Bank ha alcanzado en diciembre los 51,9 puntos, frente a los 52,8 del mes anterior, lo que supone su peor lectura en tres meses, después de que el PMI manufacturero haya caído a mínimos de diez meses, con 49,2 puntos, frente a los 49,7 de noviembre, mientras que el PMI de servicios se situó en 52,6 enteros, en comparación con los 53,6 del mes anterior.

La ralentización del ritmo de expansión de la actividad empresarial en diciembre refleja una atenuación de la entrada de nuevos pedidos también debido a una reducción más marcada de los nuevos encargos desde el extranjero, aunque las empresas de la eurozona contrataron personal adicional por tercer mes consecutivo.

De su lado, la confianza empresarial se debilitó puesto que las empresas de servicios indicaron un sentimiento mucho menos positivo, que contrarrestó una mejora en las perspectivas del sector manufacturero.

Por lo que respecta a los precios, las tasas de inflación de los costes y de los precios cobrados se fortalecieron en el último mes de 2025.

"El crecimiento económico se desaceleró a finales del año debido a una ligera contracción en el sector manufacturero y un menor impulso en el sector servicios", ha resumido Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, para quien este empeoramiento puede vincularse principalmente a la industria alemana, donde el deterioro se intensificó.

"En general, la plataforma de lanzamiento para el nuevo año parece bastante inestable", advierte el experto, subrayando que, si bien el sector servicios seguirá desempeñando un papel estabilizador para la economía en 2026, "sólo se producirá una recuperación real exitosa si el sector manufacturero recupera su equilibrio".