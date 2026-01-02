El PMI manufacturero de España se contrajo en diciembre por primera vez desde abril

Archivo - Fábrica de Seat en Martorell - SEAT - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actividad del sector manufacturero de España despidió 2025 entrando en terreno recesivo por primera desde el pasado mes de abril, después de que el índice PMI retrocediera a 49,6 puntos desde los 51,5 del mes anterior, según los datos de S&P Global y Hamburg Commercial Bank (HCOB).

"El sector manufacturero español sufrió un contratiempo inesperado en diciembre", resume Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank, al destacar que la producción y los nuevos pedidos cayeron en diciembre por debajo del umbral de crecimiento "por primera vez desde la primavera", advirtiendo de que esto indica "un cambio" tras un período de firme resiliencia y sugiere que las presiones subyacentes a la baja podrían finalmente estar poniéndose al día.

Las empresas encuestadas informaron que la demanda se deterioró en diciembre, especialmente en el caso de los clientes internacionales, lo que se tradujo en la mayor caída de los nuevos pedidos de exportación desde abril, mientras que la presión competitiva hizo que las empresas bajaran ligeramente sus precios cobrados por cuarto mes consecutivo, aprovechando la reducción de los costes de los insumos.

Al mismo tiempo, se registraron pérdidas de empleo por cuarto mes consecutivo y el ritmo de contracción de las plantillas fue el más fuerte registrado por el estudio en dos años en respuesta al debilitamiento subyacente de las ventas.

"A pesar de este retroceso, la industria española se mantiene más resiliente que sus homólogos alemanes o franceses, aunque la última tendencia suscita cierta preocupación", añade Jonas Feldhusen, por lo que aún no está claro si el malestar industrial generalizado de Europa se extenderá a España de forma duradera.

En este sentido, el experto apunta que las expectativas empresariales para los próximos meses mejoraron a pesar de la debilidad actual, lo que sugiere que el declive de diciembre podría ser una caída temporal en lugar del inicio de una desaceleración prolongada.

En cualquier caso, avisa de que la demanda externa se está convirtiendo en un "riesgo creciente", ya que la debilidad de los principales socios europeos, la creciente fragmentación del comercio mundial y la presión competitiva de China están afectando los pedidos de exportación, a lo que se suma la relativa fortaleza del euro.