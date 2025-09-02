Podemos insiste: sólo apoyará los Presupuestos si intervienen el precio del alquiler y termina el "rearme criminal"

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra,, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha insistido este martes en que si el Gobierno quiere contar con el apoyo de su formación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) estos tienen que intervenir el precio de la vivienda, terminar con el "rearme criminal" y cortarle el paso a la corrupción.

Durante una rueda de prensa en el Congreso, los medios han preguntado a Belarra sobre la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar el proyecto de cuentas generales a la Cámara Baja tenga o no mayoría suficiente para sacarlos adelante.

La diputada de Podemos ha insistido en las condiciones que su partido viene poniendo encima de la mesa para apoyar los Presupuestos, que pasan por rebajar por ley el 40% del precio del alquiler en España, dejar de comprometer el 2% del PIB en gasto en defensa y atajar la corrupción.

Belarra ha dicho que de momento ninguna de estas propuestas están sobre la mesa y ha llegado a criticar al Gobierno por una "ausencia total" de iniciativas e incluso por tener las "mismas políticas" que podría hacer el PP y ser cómplice con el "genocidio" en Gaza. "España necesita un gobierno valiente, necesita un gobierno que haga políticas de izquierdas", ha aseverado.

A la dirigente morada también le han preguntado si a su juicio se deberían convocar elecciones si el Ejecutivo no consigue aprobar los Presupuestos, y ha contestado que es Sánchez quien tiene que tomar esa decisión y ya dejó claro que seguirá adelante aún sin proyecto de cuentas públicas.