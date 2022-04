PP plantea en su plan reutilizar las ayudas Covid no ejecutadas y carga contra el Gobierno por su "mal diseño"

Propone la bajada del IVA del gas y electricidad al mínimo permitido por la UE y plantea la reapertura del gasoducto Magreb-Europa

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha propuesto al Gobierno reutilizar para hacer frente a la situación actual los fondos el real decreto ley 5/2021 de solvencia empresarial, que dotaba de 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas para otorgar ayudas directas a empresas afectadas por la pandemia y que no se han ejecutado en su totalidad por "los errores de diseño y la complejidad de los requisitos".

"Un decreto mal diseñado por el Ministerio de Asuntos Económicos al margen de las comunidades autónomas que finalmente eran las que tenían la carga de ejecución", denuncia el PP en el plan económico remitido a Moncloa este viernes.

Los populares apuntan que este decreto que dotaba subvenciones por 7.000 millones de euros se ha inejecutado en una gran parte "por los errores de diseño y la complejidad de los requisitos", tal y como avisaron las comunidades desde el primer momento.

Los populares critican que desde el Ministerio Asuntos Económicos aún no se ha dado transparencia a las cantidades que se han dejado sin ejecutar, pues la información recibida sobre la gestión alcanzada en las comunidades autónomas no se comparte ni con el Parlamento ni con la opinión pública, temiéndose que no se haya cubierto una parte importante que se desconoce, por lo que se precisa transparencia.

En este sentido, recuerdan que el grupo parlamentario popular ha registrado numerosas iniciativas parlamentarias relativas al grado de ejecución de los programas de ayudas contenidos en el real decreto ley "que no han sido atendidas por parte del Gobierno".

Además, la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo ha instado al Ejecutivo a que adecúe las actuaciones a los Marcos Temporales de Ayudas de Estado de la UE que permiten a los Estados miembros aprovechar la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales con el fin de respaldar la economía ante el contexto de los efectos de la pandemia Covid y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

SOLUCIONES A LOS DESEQUILIBRIOS DEL MERCADO ELÉCTRICO

Con el fin de rebajar la factura eléctrica a todos los consumidores, el PP ha incluido en su plan una batería de medidas que van desde garantizar la actividad de la industria electrointensiva hasta abordar la fiscalidad.

En concreto, los populares plantean la minoración del IVA del gas y electricidad al mínimo permitido por la Unión Europea (4%), así como la reducción del IVA y del impuesto de hidrocarburos al mínimo establecido por los organismos comunitarios.

También abogan por extender el ámbito temporal de las medidas fiscales tomadas por el Gobierno, como son la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la reducción del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%.

Otra de las propuestas de los populares es la reapertura del gasoducto Magreb-Europa. Cabe recordar que este gasoducto, uno de los dos a través de los cuales Argelia abastece de gas a España, permanece cerrado desde el pasado noviembre debido a la tensión política existente entre Argelia y Marruecos, país este último por el cual discurre esta infraestructura antes de llegar a España.

Para disipar cualquier preocupación acerca de que la infraestructura de gas se convierta en un "activo malo", los populares proponen que cualquier nuevo desarrollo de infraestructura debe garantizar el apoyo de portadores de energía limpia como el hidrógeno, el gas sintético y el biogás.

En línea con lo anterior, el PP cree que resulta clave incrementar la capacidad de interconexión con el resto de los países europeos y también aboga por explorar fórmulas de tarifas fijas durante un año, y precios de la energía ligados a mercado a plazo y previsión del regulador --el caso de Portugal--.