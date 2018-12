El PP ve "política" la aprobación del mismo déficit y cree que tiene "más delito" tras el aviso de Bruselas

Publicado 09/12/2018 11:00:08 CET

Los 'populares' volverán a rechazar la senda e insisten en que los PGE "con más impuestos y déficit" son "dañinos" para crecimiento y empleo

El PP cree que la aprobación por parte del Gobierno de la misma senda de déficit que ya rechazó el Congreso en julio es "puramente política" tras las elecciones andaluzas y la "convulsión" que podría haber provocado en los partidos independentistas, y critica que tiene "más delito" el volver a aprobar dicha senda de estabilidad presupuestaria tras el informe de Bruselas en el que advertía de que no se alcanzarían los objetivos de déficit.

Así lo ha señalado el secretario de Economía y Empleo del PP, Alberto Nadal, en declaraciones a Europa Press, en las que ha recordado que la senda aprobada por el Consejo de Ministros el viernes es la misma que la presentada en verano, que fue rechazada por el Congreso y que tanto Bruselas en su informe sobre el plan presupuestario como el Ecofin han cuestionado.

Nadal ha recordado también que el Gobierno presentó en su día una iniciativa para modificar la Ley de Estabilidad y eliminar así el veto del Senado, en donde ostenta mayoría el PP, a dicha senda, sin embargo a Pedro Sánchez "le ha entrado la prisa" para aprobar unos Presupuestos "con más impuestos, más gasto y más déficit público".

En este sentido, ha hecho hincapié en el hecho de que el Ejecutivo haya vuelto a aprobar la misma senda de estabilidad presupuestaria "inmediatamente después" de las elecciones andaluzas. En su opinión, Sánchez "lo está planteando de manera puramente política para cambiar el escenario y cambiar los movimientos en las Cortes Generales, aprovechando cierta convulsión en los partidos independentistas que pueden haber provocado las elecciones".

"No había ningún motivo" para volver a aprobar la misma senda, ha sostenido Nadal, quien ha recordado también que el presidente del Gobierno ha afirmado en varias ocasiones que no presentaría las nuevas cuentas públicas si no contaba con el apoyo suficiente para que saliese adelante un Presupuesto que "es dañino para la creación de empleo y el crecimiento".

El responsable de Economía del PP, que como secretario de Estado de Presupuestos en la legislatura de Mariano Rajoy se encargó de elaborar las cuentas públicas de 2018, mantenidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha indicado que la aprobación de nuevo de la senda de déficit "tiene más delito" ahora tras el informe de Bruselas sobre el plan presupuestario en el que advierte de que no se cumple con los objetivos de déficit y deuda.

Igualmente, ha apuntado que dicho informe incide en el perjuicio de la reversión de las reformas estructurales. "Respecto a las votaciones en verano a la senda lo único que ha pasado son cosas que reafirman el rechazo a la misma", ha agregado Nadal, adelantando que el PP volverá a rechazar la senda.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes nuevamente los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda para el periodo 2019-2021, al ser un "requisito previo para ofrecer mayor seguridad jurídica" en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, según ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

Para el conjunto de las administraciones públicas la senda contempla un déficit del 1,8% del PIB en 2019; del 1,1% para 2020, y del 0,4% para 2021, frente a la meta actual del Gobierno de Mariano Rajoy de un déficit del 1,3% el próximo año, 1,1% en 2020 y superávit en 2021. En cuanto a la deuda pública, proyecta unos objetivos del 96,1%, el 94,1% y el 91,5% en cada uno de los tres próximos ejercicios, con una regla de gasto del 2,7%, 2,9% y 3,1%, respectivamente.

Esta senda fue rechazada a finales de julio por el Congreso, con los votos en contra de PP, Cs, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Bildu, mientras que en la Cámara Baja sigue pendiente la iniciativa del PSOE para reformar la Ley de Estabilidad y eliminar el veto del Senado.