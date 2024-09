El PP volverá a votar en contra de la senda de déficit que el Gobierno porque es "la misma" que se rechazó en julio

El portavoz económico del partido vaticina que Sánchez seguirá siendo presidente aunque no haya Presupuestos



MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz económico del PP, Juan Bravo, ha avanzado que su formación volverá a votar en contra de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria que el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados el próximo jueves, 26 de septiembre.

Bravo ha justificado su rechazo en el hecho de que dicha senda será la misma que se presentó en julio y fue rechazada con los votos en contra del PP, Vox y Junts. "Si presentan lo mismo, la respuesta del PP sería la misma", ha señalado el 'popular' en declaraciones a 'Parlamento', de Radio Nacional de España, recogidas por Europa Press.

Además, el dirigente del PP ha incidido en la idea de que el Gobierno no puede buscar los votos del Grupo Popular cuando le falla alguno de sus socios de investidura: "Ya le planteó el presidente Feijóo (a Pedro Sánchez) que cuando le fallaran sus socios no viniese a buscar al PP", ha señalado Bravo.

Otro argumento que el diputado esgrime contra la senda, es que las autonomías tienen que hacer un mayor esfuerzo para cuadrar las cuentas que el Ejecutivo central. En concreto, dice que las autonomías tienen que reducir su déficit del 0,9% al 0,1% (ocho décimas menos) mientras que la Administración Central tiene que ajustar del 2,7% al 2,4% (tres décimas menos). "La desproporción es evidente", apostilla Bravo.

HABRÁ PRESUPUESTOS SI ERC Y JUNTS QUIEREN

Sobre la futura tramitación de los Presupuestos y si van a estar en tiempo y forma, el diputado del PP ha dicho que dependerá de ERC y Junts, que son los partidos "están decidiendo en este país".

Aún así, Juan Bravo ha vaticinado que Pedro Sánchez no convocará elecciones de manera anticipada si no hay Presupuestos para el año que viene. "El año pasado no fue capaz ni siquiera de presentar los Presupuestos y este año no sabemos lo que va a pasar, pero Sánchez en ningún momento se plantea convocar elecciones", ha señalado.

En este escenario, Juan Bravo ha aseverado que al Ejecutivo "le da igual" esa falta de Presupuestos y de inversiones o de que "se pierdan 600 millones en políticas de dependencia".

"Le da igual que no se pueda avanzar en determinadas políticas por esa falta de presupuesto. A ellos les da igual. Sánchez es presidente, ¿no? Sí, eso es suficiente, no hace falta más", ha zanjado.