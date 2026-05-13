Los precios de producción en Estados Unidos crecieron un 1,4% en abril, el mayor aumento desde 2022

Archivo - Contenedor industrial. - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El índice de precios de producción de Estados Unidos se incrementó en abril un 1,5%, el mayor avance desde marzo de 2022 y muy por encima del 0,7% marcado el mes anterior, lo que eleva la preocupación por la inflación en el país norteamericano.

Según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, los precios de los bienes se situaron un 2% por encima con especial mención al crecimiento del 7,8% de la energía; mientras que los servicios se anotaron un 1,2% de incremento, dentro de los que cabe destacar la subida del 5% de los precios del transporte y almacenamiento.

La agencia afirma que más del 40% del aumento de abril en los precios de los bienes se puede atribuir a un incremento del 15,6% en el índice de la gasolina. Igualmente, los precios del combustible para aviones, el diésel, las verduras, los productos químicos industriales y los combustibles residuales también subieron, mientras que el precio de los huevos cayó un 49,7%.

Por su parte, el índice subyacente de inflación de la producción, que excluye el impacto de la energía, los alimentos y el comercio por su mayor volatilidad, se situó en el 0,6%, frente al 0,2% del mes de marzo.

En datos interanuales, los precios generales se situaron un 6% por encima de los niveles del mismo mes de 2025, mientras que los subyacentes hicieron lo propio en un 4,4%, por encima de los datos registrados en el mes de marzo.