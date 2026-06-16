Los precios del sector servicios suben un 2,6% interanual hasta marzo y suman 17 trimestres de alzas

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MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los precios del sector servicios aumentaron un 2,6% en el primer trimestre de 2026 en relación al mismo periodo de 2025, tasa tres décimas superior a la del trimestre previo y la más elevada desde el segundo trimestre del año pasado, según el Índice de Precios del Sector Servicios publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este repunte, los precios del sector servicios encadenan 17 trimestres de alzas interanuales.

El objetivo de esta estadística es facilitar trimestralmente índices de la evolución del precio de los servicios proporcionados a empresas por cada uno de los sectores desde el punto de vista del productor.

Entre las actividades con influencia positiva en la variación interanual del índice destacan el transporte terrestre y por tubería, cuya tasa anual aumentó 2,3 puntos, hasta el 5,6%, y las actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas, que presentaron una tasa anual del 2%, porcentaje 3,5 puntos superior al último trimestre de 2025.

Por contra, las actividades con mayor influencia negativa fueron la publicidad y estudios de mercado, que recortó su tasa anual 4,3 puntos, hasta el -3,6%, y telecomunicaciones, con una variación anual del 2,4%, tasa 1,8 puntos por debajo de la del trimestre anterior.

Asimismo, los precios de los servicios de comida y bebida crecieron un 4,3% interanual en el primer trimestre, mientras que los precios de los servicios de alojamiento avanzaron un 3,9% interanual, encadenando ya 17 trimestres de alzas.

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