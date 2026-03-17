Los precios del sector servicios subieron un 2,3% interanual a cierre de 2025 y suman 16 trimestres de alzas

Archivo - Un camarero recogiendo una mesa en una terraza - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los precios del sector servicios aumentaron un 2,3% en el cuarto trimestre de 2025 en relación al mismo periodo de 2024, tasa una décima inferior a la del trimestre previo, según el Índice de Precios del Sector Servicios publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este repunte, los precios del sector servicios encadenan 16 trimestres de alzas interanuales.

El objetivo de esta estadística es facilitar trimestralmente índices de la evolución del precio de los servicios proporcionados a empresas por cada uno de los sectores desde el punto de vista del productor.

Entre las actividades con influencia negativa en la variación interanual del índice destacan el transporte aéreo, cuya tasa anual disminuyó 4,1 puntos y se situó en el 3,6%, y los servicios de alojamiento, que presentaron una tasa anual del 4,2%, porcentaje 1,2 puntos inferior al del cuarto trimestre de 2024.

Por contra, las actividades con mayor influencia positiva fueron las el transporte terrestre y por tubería, que elevó su tasa anual 1,9 puntos, hasta el 3,3%, y almacenamiento y actividades anexas al transporte, con una variación anual del 2,1%, tasa cuatro décimas por encima de la del trimestre anterior.

Asimismo, los precios de los servicios de comida y bebida crecieron un 4,2% interanual a cierre de 2025, lo mismo que los de los servicios de alojamiento y los de las telecomunicaciones.

DESCENSO TRIMESTRAL DEL 0,5%

En valores trimestrales (cuarto trimestre de 2025 sobre tercer trimestre del mismo año), los precios de los servicios bajaron un 0,5%, su mayor caída trimestral en un año.

Los mayores descensos trimestrales de los precios se dieron en los servicios de alojamiento (-10,4%), transporte aéreo (-8,1%) y actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y reservas (-5,9%).

Por contra, entre las actividades cuyos precios aumentaron en tasa trimestral sobresalen la publicidad y los estudios de mercado (+11,9%); las actividades de programación y emisión de radio y televisión (+5,8%) y los servicios de comidas y bebidas (+1%).