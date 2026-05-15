La producción industrial de Estados Unidos vuelve a tasas positivas en abril tras subir un 0,7%

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MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La producción industrial de Estados Unidos se anotó en abril una subida del 0,7%, cuatro décimas por encima de lo previsto, volviendo así a tasas positivas después del retroceso del 0,5% que experimentó en marzo, ha informado este viernes la Reserva Federal (Fed).

Por mercados, la fabricación de bienes de consumo aumentó un 0,9%, con incrementos tanto en los bienes de consumo duraderos como en los no duraderos, mientras que la producción de equipos empresariales se disparó un 1,5%, gracias al aumento en un 4,2% de la fabricación de equipos de transporte.

Por su parte, la producción de equipos de defensa y espaciales subió un 1,9%, en tanto que la de materiales de construcción se mantuvo prácticamente sin cambios y la de suministros empresariales aumentó un 0,3%. Por su lado, la producción en el sector de materiales subió un 0,5% en abril.

Por ramas industriales, las manufacturas aceleraron su crecimiento hasta el 0,6%, mientras que la producción minera atemperó su caída 1,5 puntos tras reducirse un ligero 0,1%.

Al mismo tiempo, la producción de servicios públicos se incrementó un 1,9%, frente al descenso del 1,4% registrado en marzo, con avances tanto en los servicios de electricidad como en los de gas natural.

En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía mundial creció un 1,4% en abril la del mismo mes de 2025. La utilización de la capacidad productiva subió hasta el 76,1%, tasa 3,3 puntos inferior a la media del periodo 1972-2025.