La producción industrial sube un 2,1% en marzo tras dos meses de retrocesos

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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,1% en marzo en relación al mismo mes de 2025, en contraste con el descenso del 1,3% del mes anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte interanual de marzo, la producción industrial vuelve a tasas positivas después de dos meses consecutivos de descensos.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial avanzó un 1,8% interanual en marzo, retomando también los ascensos tras haber caído un 0,9% en febrero.

En términos mensuales (marzo sobre febrero) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial se disparó un 2,3% tras tres meses consecutivos de retrocesos.

Este repunte mensual es el más pronunciado en la serie desestacionalizada desde diciembre de 2024, cuando también avanzó un 2,3%.

Por sectores, los bienes intermedios presentaron el mayor incremento mensual de la producción, del 3,1%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron el mayor retroceso mensual (-0,5%).

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