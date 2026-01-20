La producción del sector servicios sube un 2,5% en noviembre y encadena 17 meses de alzas

Archivo - Un repartidor con una carretilla - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La producción del sector servicios se incrementó un 2,5% interanual el pasado mes de noviembre, tasa medio punto inferior a la del mes anterior, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida registrada en el penúltimo mes del año 2025, impulsada tanto por el comercio como por los servicios, la producción del sector servicios encadena 17 meses consecutivos de alzas interanuales.

El índice de producción del sector servicios es una operación estadística de periodicidad mensual cuya finalidad es medir la evolución en el corto plazo del valor añadido de las actividades del sector servicios de mercado.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción del sector servicios aumentó un 2,8% en noviembre respecto al mismo mes de 2025, tasa dos décimas inferior a la de octubre y con la que se encadenan 26 meses de tasas positivas.

En términos mensuales (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año), la producción del sector servicios de mercado, eliminando los efectos estacionales y de calendario, descendió un 0,1%, lo mismo que en el mes anterior, con lo que ya suma dos meses consecutivos de retrocesos.

