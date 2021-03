El PSOE asegura que sus incentivos pueden frenar subidas abusivas del alquiler y cumplir el pacto con Podemos

Ábalos critica que se intente "descalificar" y situar al PSOE "del lado de los malos" por su propuesta de incentivos

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, se ha reafirmado en su propuesta de incentivos fiscales para favorecer rebajas en el alquiler, y ha dicho que con ellos es posible "poner freno" a las subidas abusivas del alquiler y, por tanto, cumplir el acuerdo de Gobierno y de Presupuestos con Unidas Podemos.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE en Madrid tras la reunión de su Ejecutiva federal, Ábalos ha asegurado que la nueva Ley de Vivienda "frenará las subidas abusivas de los alquileres" y que esta norma "nacerá del acuerdo". "Los socialistas gobernamos en serio y cumplimos nuestros compromisos, y creo que finalmente, después de todas las polémicas, llegaremos a ese acuerdo".

Sin embargo, ha incidido en que "lo que se trata es poner freno a estas subidas" y ha defendido que "ese objetivo se cumple con mayor eficacia" con su propuesta de incentivos y el resto de medidas planteadas que, ha dicho, "no son de trazo grueso".

Sobre los incentivos, que según su propuesta podrían alcanzar hasta un 90% de desgravación en el IRPF si recogen bajadas del 10% en las rentas, ha defendido que "ya existen" pero que con su ampliación según diferentes objetivos buscan hacerlos "más progresivos y más justos".

Asimismo, ha rechazado que vayan a favorecer "a las sociedades de inversión". "Estamos hablando del IRPF", ha incidido el ministro, asegurando que estos incentivos se dirigirán "solamente a las personas físicas", incidiendo además que "en este país el 85% de los arrendadores son pequeños propietarios, no grandes tenedores".

DEFIENDE QUE LA LEY DE VIVIENDA "ES MUCHO MÁS"

En todo caso, ha pedido no "reducir" el contenido de la futura Ley de Vivienda a "intervenir o regular los precios" del alquiler, pues contendrá "muchas otras medidas que hagan posible que, efectivamente, el derecho a la vivienda se puede cumplir".

"Se está hablando como si toda la Ley de Vivienda fuera estrictamente sólo eso, y es mucho más. Para evitar el incremento abusivo de los alquileres hay muchas medidas, las fiscales son unas, pero no solamente", ha dicho Ábalos.

En este sentido, ha asegurado que la Ley permitirá declarar una "zona de mercado residencial tensionado" a través de una comisión bilateral con las comunidades autónomas, y también favorecer la prórroga de los contratos, la bajada de precios y aumentar la oferta de alquiler.

"SI CONCEDES ALGUNA RAZÓN A LOS MALOS, TE CONVIERTES EN LOS MALOS"

Por otra parte, Ábalos se ha defendido de "mensajes" lanzados contra su propuesta "para intentar descalificar" y situar al PSOE "del lado de los malos". "Aquí hay siempre alguna posición política que le gusta siempre plantear entre buenos y malos y si concedes alguna razón a los malos te conviertes en los malos", ha manifestado.

Así, ha dicho que "la racionalidad no debe medirse con esas categorías morales" y ha apostado por "pensar en medidas efectivas" y "de largo recorrido, no meramente coyunturales". "Tenemos que pensar medidas para una situación no pandémica", ha apostillado Ábalos, relacionando también su apuesta de incentivos frente al control de precios con la seguridad jurídica.

En este sentido, ha subrayado que estas medidas deben "dar seguridad jurídica ante cualquier recurso que se pueda plantear" y que el contenido de la ley "jurídicamente tiene que ser sólido, solvente y además que inspire seguridad". "No sólo que la tenga, sino que la proyecte", ha afirmado.

También ha asegurado que la ley incluirá una definición de la vivienda vacía para permitir recargos en el IBI por parte de los ayuntamientos --una medida que ya en vigor pero que no se aplica ante la falta de definición, ha explicado--, se recogerá el derecho de superficie y las garantías de habitacionalidad.

"Es la primera ley que se propone desde que tenemos democracia, así que no la podemos reducir solamente a eso", ha reclamado Ábalos, que aunque ha avanzado su intención de "acercar" posturas con su socio de coalición, ha defendido que sus propuestas "están muy pensadas y muy trabajadas" y, por tanto, "no pueden ser despachadas con frivolidad".

EL PSOE PLANTEA INCENTIVOS Y PODEMOS EXIGE CUMPLIR EL ACUERDO

La propuesta del PSOE para reducir el precio del alquiler en áreas tensionadas es aumentar el nivel de desgravaciones fiscales en el IRPF a los propietarios, hasta un 90%, para formalizar un nuevo contrato con menor renta.

Tanto para Montero como para la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, esta propuesta cumpliría el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, pese a no contener la intervención de los precios.

Frente a ello, Unidas Podemos considera que el sistema de incentivos no es suficiente y no daría cumplimiento al pacto de coalición ni lo acordado para aprobar la Ley de Vivienda. Además, señala que el sistema de incentivos no sólo no bastará, sino que además va en la línea de beneficiar a los grandes tenedores de vivienda.

Así, consideran que es "antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos".

UNA REGULACIÓN ACORDADA EN EL PACTO DE GOBIERNO Y DE PRESUPUESTOS

El acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos contempla la adopción de medidas normativas "para poner techo a las subidas abusivas de precios" y habilitar que ayuntamientos y comunidades puedan "regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".

Asimismo, para sacar adelante la nueva Ley de Vivienda el PSOE y Unidas Podemos pactaron a finales de octubre un plazo de tres meses para aprobarla en Consejo de Ministros --plazo que venció en enero-- y cuatro para llevarla al Congreso --finalizó en febrero--. El acuerdo, alcanzado para aprobar los Presupuestos, recogía que la ley recogiera "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios".