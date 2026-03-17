Reino Unido apuesta por una relación económica "más estrecha" con la UE

Archivo - 21 September 2023, United Kingdom, London: Shadow chancellor Rachel Reeves at the Bank of England in the City of London, responding to the latest rise in interest rates. Photo: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa - Stefan Rousseau/Pa Wire/Dpa - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Reino Unido considera el mantener una relación económica más estrecha y estable con la UE como una de las tres grandes oportunidades de crecimiento para el país, junto con un avance significativo en IA y el fomento del crecimiento en todas las regiones británicas, según ha señalado este martes la ministra de Economía y Hacienda, Rachel Reeves.

"Hoy, tomo tres decisiones clave sobre las mayores oportunidades de crecimiento para Gran Bretaña en la próxima década: el crecimiento en todas las regiones del país, la IA y la innovación, y una relación más estrecha con la UE", ha indicado Reeves.

En este sentido, la ministra de Economía y Hacienda explicó que Reino Unido trabajará con la UE para construir "una nueva asociación económica" que proporcione mayor resiliencia a ambas partes, una base industrial de defensa mejor preparada para repeler amenazas comunes y nuevas oportunidades para que las dos partes exporten a los mercados de la otra.

En el centro de esta búsqueda de una relación económica más estrecha con la UE se encuentran los "nuevos Principios de Interés Nacional", que guiarán las decisiones sobre la alineación con el mercado más grande y próximo al Reino Unido.

A este respecto, Reeves afirmó que estos principios aportarán disciplina y claridad a las decisiones, lo que permitirá reducir los costes operativos, minimizar las fricciones en frontera y brindar a las empresas la certeza que necesitan para invertir y crecer.

Asimismo, en colaboración con la UE, se buscará la alineación cuando sea claramente de interés mutuo para apoyar un mayor crecimiento y mejores empleos, fortalecer la seguridad y la resiliencia económicas, y proporcionar una base estable para una asociación más estrecha que reconozca los profundos y duraderos vínculos entre ambas economías.

En este contexto, la ministra de Hacienda del Reino Unido también confirmó que viajará a España esta semana para mantener conversaciones económicas, en el marco de la iniciativa del Gobierno británico para estrechar lazos con sus aliados y abrir nuevas oportunidades para las empresas británicas.

"Las tres prioridades clave del discurso de la ministra de Hacienda resonarán en muchas empresas que luchan por tomar la delantera. Invertir en nuestras economías regionales, promover la IA y mejorar nuestra relación comercial con la UE son pasos vitales hacia un mayor crecimiento", ha comentado Shevaun Haviland, directora general de la Cámara de Comercio Británica (BCC).

De hecho, Haviland ha apuntado que las empresas británicas desean que el Gobierno adopte "un enfoque más audaz" para reducir las barreras comerciales y mejorar la cooperación en materia de defensa con Europa, el principal socio comercial del Reino Unido, por lo que un enfoque pragmático para mejorar esa relación puede ofrecer la estabilidad necesaria en medio de la turbulencia geopolítica actual.