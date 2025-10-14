El representante comercial de EE.UU. confía en entenderse con China, pero fía el éxito a lo que haga Pekín

Archivo - Bandera de Estados Unidos y pin de China. - Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha avanzado este martes que las conversaciones con China para evitar la imposición de aranceles del 100% a sus importaciones van bien, aunque, también, ha asegurado que el desenlace del conflicto dependerá de los próximos movimientos de Pekín.

"Hemos tenido bastante éxito en encontrar un camino a seguir con ellos en el pasado, por lo que creemos que seremos capaces de resolverlo", ha afirmado durante una entrevista concedida a la 'CNBC' y recogida por Europa Press.

"Mucho depende de lo que hagan los chinos. [...] No podemos permitir una situación en la que los chinos mantengan este régimen [de controles de exportación de tierras raras], en la que quieran tener poder de veto sobre las cadenas de suministro mundiales de alta tecnología", ha añadido.

La semana pasada, China anunció una batería de controles de exportación de materias críticas, lo que provocó que el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazase con unos aranceles del 100% sobre las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre de seguir adelante Xi Jinping con la medida.

De hecho, el encuentro que Trump y Xi iban a tener en Seúl en la cumbre Cooperación Económica Asia-Pacífico del 31 de octubre y 1 de noviembre quedó en entredicho.

Pese a que Greer ha insistido en que ambos mandatarios aún cuentan con un "tiempo asignado" para reunirse, también ha evitado confirmar la cita para no "precomprometer" ni a Trump ni a su homólogo del 'gigante asiático'.

Según la Agencia Internacional de la Energía, China controla alrededor del 60% de la extracción mundial de tierras raras y más del 90% de su refinado. De su lado, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha indicado que, aproximadamente, el 70% de las importaciones norteamericanas de estos elementos proceden de China.