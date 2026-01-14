El Rey traslada a inversores el compromiso de España "con el libre comercio y la cooperación internacional"

El Rey Felipe VI durante la inauguración de la XVI edición del Spain Investors Day (SID), este miércoles en Madrid. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha traslado este miércoles a inversores extranjeros reunidos en el foro 'Spain Investors Day' que España, a pesar del entorno "cada vez más inestable e incierto", sigue manteniendo "firmemente" su compromiso "con el libre comercio y la cooperación internacional", considerando la apertura "no como una vulnerabilidad, sino como un activo estratégico".

El rey, que ha inaugurado en Madrid la nueva edición del 'Spain Investors Day', que reúne a inversores nacionales e internacionales de distintos países del mundo, ha asegurado que a lo largo de los años se ha consolidado como un "foro sólido y de confianza", algo especialmente "notable" ante los tiempos actuales en los que la "incertidumbre y la inestabilidad ganan terreno en el escenario geopolítico internacional".

"Tiempos en que prácticas que creíamos ya no formaban parte del menú estratégico y comercial, o que estaban desapareciendo gradualmente, están resurgiendo con fuerza y de forma preocupante; y en que las lecciones del siglo XX, antaño consideradas sólidas y ampliamente compartidas, parecen ahora debilitarse rápidamente", ha señalado el monarca.

A su juicio, la estabilidad y la certidumbre son cualidades que, cuando están presentes, suelen pasar desapercibidas y se dan por sentadas, "pero solo adquieren verdadera importancia cuando están ausentes, cuando se carece de ellas".

Para los inversores, ha proseguido Felipe VI, estos atributos revisten especial importancia, dado que desarrollar y ejecutar un proyecto de inversión en un lugar concreto es un proceso a largo plazo, en el que las empresas analizan "cuidadosamente" una amplia gama de factores estructurales que esperan que se mantengan constantes a largo plazo.

En este contexto, ha afirmado que este foro continúa siendo un "escaparate excepcional" para las empresas españolas y una plataforma "excelente" para fomentar las oportunidades de negocio, pero también es una declaración de España: "Una declaración que refleja nuestro compromiso con la estabilidad y el compromiso internacional, valores que definen nuestro sector empresarial y nuestra economía en su conjunto".

ESPAÑA OFRECE SEGURIDAD JURÍDICA Y UN MARCO ESTABLE

"Especialmente en este difícil contexto internacional, me gustaría reafirmar hoy aquí que España sigue siendo uno de los países más abiertos del mundo al comercio y la inversión internacionales. Nuestro país está firmemente anclado en la UE, plenamente comprometido con el mercado único, la seguridad jurídica y el marco estable que este proporciona", ha subrayado Felipe VI, que ha añadido que las convicciones europeas de España van de la mano del "multilateralismo y la cooperación" en sus relaciones comerciales.

El monarca, que ha resaltado los "estrechos y duraderos vínculos" de España con América Latina, así como la segunda posición del país como destino turístico mundial, ha mencionado asimismo que el rendimiento económico de España también refleja su "apertura global y su atractivo internacional".

Desde una perspectiva empresarial, ha ahondado Felipe VI, también se sitúa España entre los principales receptores de inversión extranjera directa a nivel mundial. Además, ha asegurado que está alcanzando "niveles récord" de exportaciones, "los más altos" de su historia, lo que refleja la "competitividad internacional" de las empresas españolas. "Muchas de ellas son líderes en sus respectivos mercados y sectores, y varias estarán presentes en este evento", ha subrayado.

Para Felipe VI, esto es "especialmente alentador", ya que las empresas internacionalizadas están mejor preparadas para afrontar nuevos retos y son más resistentes a los ciclos económicos gracias a la diversificación geográfica de sus mercados. También crean empleo más cualificado y estable y muestran una mayor capacidad de innovación.

INVERSORES EXTRANJEROS "MÁS QUE BIENVENIDOS"

A modo de conclusión, el rey ha vuelto a reiterar que España "lleva mucho tiempo apostando por la apertura al mundo", no solo como motor de su economía, sino también como "fuente de prosperidad y bienestar" para sus ciudadanos, al tiempo que contribuye positivamente al crecimiento mundial.

"Por lo tanto, proclamamos, como no podía ser de otra manera, que los inversores internacionales y las empresas extranjeras son más que bienvenidos en España. Su contribución ha sido decisiva durante décadas para impulsar el crecimiento, generar empleo y configurar una economía más abierta, competitiva e innovadora", ha resumido.