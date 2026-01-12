Sánchez acudirá a Davos acompañado de cuatro ministros y pesos pesados de empresas españolas

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Foro Económico Mundial de Davos, a 22 de enero de 2025, en Davos (Suiza). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a acudir al Foro Económico Mundial, que se celebrará en la localidad suiza de Davos entre el 19 y el 23 de enero, acompañado de nuevo del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, además de otros tres miembros del Ejecutivo, y donde coincidirá con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y representantes de grandes empresas españolas.

En concreto, se espera que Sánchez viaje a Davos-Klosters (Suiza) los próximos días 20 y 21 de enero para asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial.

Con su presencia en la 56 edición del cónclave suizo, Sánchez se confirma como un habitual de esta cita anual de la élite económica, social y política, en la que en años anteriores ha intervenido como orador y también ha aprovechado para reunirse con multinacionales e inversores, así como con los representantes de las compañías españolas allí presentes.

En este sentido, según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press, la agenda del presidente para la reunión de 2025 aún se está cerrando, aunque estiman que estará "en línea con la de años anteriores".

Además del ministro de Economía, también acudirán a Davos la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, así como el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

Al margen de la representación del Gobierno, la localidad suiza también contará en esta edición con la presencia de líderes empresariales españoles como José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de Acciona; Ana Botín, presidenta de Banco Santander; Héctor Grisi, CEO del mismo banco; Carlos Torres, presidente de BBVA; Onur Genç, CEO del banco azul; Marc Murtra, presidente de Telefónica; Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola; Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, y el presidente y consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés.

Fuera del Ibex 35 también estará presente en Davos el consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar.

Según los organizadores del evento, Davos 2026 reunirá durante la cuarta semana de enero a líderes de los sectores empresarial, gubernamental, de la sociedad civil, así como científico y cultural bajo el lema 'Un Espíritu de Diálogo'.

"Este espíritu nunca ha sido tan esencial. En un mundo marcado por cambios geopolíticos, económicos y sociales, un Espíritu de Diálogo implica ampliar nuestras perspectivas, escucharnos mutuamente y cuestionar nuestros puntos de vista", señalan.

De este modo, el programa de la reunión se centrará en cinco desafíos globales clave: la cooperación en un mundo en disputa, la apertura de nuevas fuentes de crecimiento, la inversión en las personas, el despliegue responsable de la innovación y la creación de prosperidad dentro de los límites planetarios.