Sánchez avanza que el Gobierno elevará la previsión de crecimiento económico para 2025

El presidente plantea exigir a las empresas que suban los sueldos cuando se incrementen sus beneficios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el Consejo de Ministros elevará este martes la previsión de crecimiento económico para 2025 en el marco de la revisión del cuadro macroeconómico.

Sánchez lo ha anunciado en el Congreso, durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, donde ha dedicado parte de su discurso a ensalzar los logros económicos de España en los últimos años.

El cuadro macroeconómico es la hoja de ruta de la economía del país que elabora el Ejecutivo con las previsiones de magnitudes como la evolución de los precios, la inversión o el gasto público. La medida más relevante de este documento es la previsión del Producto Interior Bruto (PIB), que para este año de momento es del 2,6% y para 2026 del 2,2%.

En este marco, Sánchez ha asegurado que la economía española ha sido la que más ha crecido en 2023, en 2024 y "lo va a hacer también en 2025". "Tal es el dinamismo de la economía española", ha ensalzado el presidente del Ejecutivo.

DESTACA EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO

Antes de hacer ese anuncio, el también secretario general del PSOE ha señalado que España es en la actualidad la economía de la Unión Europea "que más crece, la que más empleo crea y la cuarta que más reduce su deuda pública".

Así, ha recordado que en lo que va de año en el país se han creado 77.000 nuevas empresas y se han aumentado las exportaciones por valor de 2.000 millones de euros. "Se han superado todas las previsiones realizadas", ha remarcado.

Y con todos estos datos, Sánchez ha anunciado que en el Consejo de Ministros se van a elevar las previsiones de crecimiento, algo que considera que es "todo un éxito de país" que hay que agradecer a las empresas, los trabajadores y las familias.

También ha destacado que desde que el PSOE llegó al Gobierno, el poder adquisitivo de los hogares ha subido diez puntos porcentuales por encima de la inflación; y que ahora hay 200.000 personas menos viviendo en riesgo de pobreza que cuando gobernaba "la derecha".

En todo caso, el presidente ha señalado que es "muy consciente" de que lo más relevante es que este dinamismo económico se traslade a una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, sobre todo de aquellos que más necesitan del apoyo de lo público.

"Queda mucho por hacer, pero también es cierto que sin caer en la autocomplacencia hemos hecho mucho en favor de reducir la desigualdad, que es el principal problema de nuestro país", ha apostillado.

EXIGENCIAS A LAS EMPRESAS

A renglón seguido, Pedro Sánchez ha señalado que entre otras acciones hay que seguir aumentando el salario mínimo interprofesional, seguir revalorizando las pensiones e incluso "seguir incentivando o exigiendo" a las empresas que suban sus salarios cuando también lo hagan sus beneficios.

Para justificar esta petición, el líder socialista ha señalado el buen desempeño del Ibex y en concreto de empresas del sector energético y bancario, a las cuales se les impuso un impuesto específico.