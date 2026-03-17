Sánchez comparece el viernes tras el Consejo de Ministros extraordinario para explicar el plan ante la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este viernes ante los medios de comunicación tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario en el que se el plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán.

"Será proporcional, perimetrado y focalizado en limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad", ha avanzado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Según la portavoz del Ejecutivo, este plan también contará con flexibilidad suficiente para ir "adaptando y adoptando" las medidas a la evolución de la situación.

El Gobierno está terminando de definir las medidas para responder a las consecuencias de la guerra, tras mantener contactos con los agentes sociales, los sectores más afectados por el conflicto y con los grupos políticos.

El Gobierno ya cuenta con el "esqueleto" de las medidas que pretende poner sobre la mesa y que abarca cuatro dimensiones. La primera de ellas es estructural y se basa en reforzar la apuesta por las energías renovables y la electrificación.

Otra de las dimensiones es la minimización del coste energético y eléctrico, a través de medidas fiscales. El siguiente bloque tiene que ver con la minimización del impacto de la subida de los carburantes, donde se pondrá especial atención en el campo, la pesca y los transportistas y el último bloque abarca medidas del escudo social, como por ejemplo la imposibilidad de cortes a los más vulnerables.

Lo que sí parece descartar el Ejecutivo es reducción del IVA para los alimentos. "Tenemos ahora mismo que estar muy centrados en el impacto que estamos viendo de la guerra y ahora mismo ese impacto se focaliza en la subida del precio de los carburantes", ha explicado esta misma semana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.