Sánchez pide al Congreso apoyo al decreto de Irán y avisa: la guerra no traerá mejores sueldos ni más vivienda asequible

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este miércoles al Congreso a apoyar el decreto de ayudas fiscales para contener las consecuencias económicas del conflicto de Irán, al tiempo que ha avisado de la incertidumbre del conflicto y de que de él no saldrán ni "salarios más altos" ni "viviendas más asequibles".

"Esta es la verdadera tragedia", ha dicho el jefe del Ejecutivo durante su intervención en el Congreso para rendir cuentas por la posición del Gobierno en relación al conflicto en Irán que ya se extiende a Oriente Medio.

Sánchez ha remarcado que el Ejecutivo ha levantado "el mayor escudo social de la Unión Europea" para paliar las consecuencias económicas de la guerra, con 5.000 millones de euros en ayudas directas a sectores afectados y rebajas fiscales, principalmente en el sector energético. "Señorías, cada bomba que cae en Oriente Medio acaba golpeando y ya lo estamos viendo al bolsillo de nuestras familias", ha apostillado.

YA VAN UNAS CUANTAS CRISIS

A renglón seguido, el presidente ha señalado que su Gobierno ha hecho frente a crisis inéditas de las que España ha conseguido salir reforzada, y ha desglosado el coste que han supuesto diferentes episodios como la pandemia, la guerra en Ucrania o los aranceles de Estados Unidos.

En concreto, ha apuntado que en la pandemia se apostó por los Expedientres de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y los fondos europeos, en la guerra de Ucrania se adoptó la solución ibérica y se movilizaron 25.000 millones de euros y en el marco de la guerra arancelaria de Estados Unidos se movilizaron 15.000 millones en avales y ayudas.

En lo que se refiere al conflicto actual, el presidente ha incidido en la importancia de apostar por las energías "autóctonas" para convertir a España en un país más resiliente en el ámbito energético.

"No elegimos las crisis, pero sí cómo resolver y afrontar estas crisis. Y lo hacemos con más protección y no menos", ha remachado el presidente para pedir a la Cámara Baja su apoyo al decreto de ayudas fiscales, que se votará este jueves en el Congreso y para el que el Gobierno ha conseguido, a priori, atar el voto favorable de Junts.