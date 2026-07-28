Sánchez reitera su intención de presentar y aprobar este año los Presupuestos de 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en el Complejo de la Moncloa, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha hecho balance del curso político antes del parón estival y ha presentado el informe periódico de rendi - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado su intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 y su voluntad de aprobarlos este año, aunque no ha precisado un calendario concreto.

"Nuestra intención es presentarlos en 2026, nuestra voluntad es aprobarlos en 2026 y nuestra intención y voluntad es que las legislaturas duren lo que constitucionalmente se establece", ha enfatizado durante su comparecencia este martes en La Moncloa para hacer balance del curso político y presentar el informe periódico de rendición de cuentas 'Cumpliendo'.

El objetivo del Gobierno es comenzar las negociaciones sobre los Presupuestos de 2027 con los grupos parlamentarios una vez los tenga atados en el seno del Ejecutivo, con el foco en poder presentar el proyecto a la vuelta del verano.

Las cuentas públicas del próximo año partirán de una senda fiscal más restrictiva para las comunidades autónomas, tras el reciente rechazo del Congreso de los Diputados a los objetivos de estabilidad presupuestaria planteados por el Gobierno.

Pese a ello, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que la intención de su Gobierno es presentar los Presupuestos con la voluntad de aprobarlos.

Además, ha aprovechado para subrayar su intención de cocluir la legislatura. "Las elecciones, también cuando gobierna la izquierda, son en legislaturas que duran cuatro años. No solamente cuando gobierna la derecha son cuatro años y cuando gobernamos el resto al día siguiente ya están pidiendo elecciones", ha afeado.

Cuando llegue el momento y se convoquen, el presidente ha pedido que se asuman los resultados electorales. "Nosotros siempre los hemos asumido. A ver si otros se aplican también", ha enfatizado.