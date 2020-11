Sordo (CCOO) defiende unos PGE con el "perímetro de apoyo más amplio" posible : "No es de recibo que se excluya a nadie"

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido este martes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 salgan adelante con el "perímetro de apoyo más amplio" posible y ha asegurado que "no es de recibo es que se excluya a nadie de ese posible apoyo porque las fuerzas políticas que están en el Congreso, por lógica, tienen una representación democrática".

Sordo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntado por su opinión acerca de la negociación del PSOE con Bildu que ha permitido que esta formación no presentase enmienda de totalidad al proyecto de Ley de los PGE para 2021.

"Los PGE son importantísimos, en un momento en el que hay que canalizar para el año que viene 27.000 millones que vienen de la Unión Europea es fundamental tener unos PGE actualizados y no estar pendientes todavía de los de Montoro de hace ya tres años", ha asegurado el líder de CCOO, que ha demandado "unos Presupuestos expansivos porque el momento que va a tener la economía española en 2021 exige que el sector público actúe como palanca de inversión de primera magnitud, porque es una de las maneras de activar la economía y crear empleo el próximo año".

"CUANTO MÁS AMPLIO SEA EL APOYO, MEJOR"

Sordo ha subrayado que los PGE deben "alimentar todas estas políticas de reconstrucción y tienen que servir para mejorar nuestra economía", por lo que ha advertido de que "lo importante es decir qué presupuestos, qué partidas, el carácter expansivo de los mismos y luego ya quien los apoye es otra cuestión que depende más de las negociaciones del Gobierno y que creo que cuanto más amplio sea el perímetro de apoyo, mejor".

"Desde luego, lo que no es de recibo es que se excluya a nadie de ese posible apoyo porque las fuerzas políticas que están en el Congreso, por lógica, tienen una representación democrática y es perfectamente compatible que fuerzas de distinto tenor, porque en el Congreso hay fuerzas muy distantes y muy distintas, pudieran llegar apoyar estos presupuestos", ha recalcado.

En su opinión, "en teoría es fácil que fuerzas políticas distintas pudieran coincidir en estos Presupuestos porque son expansivos, pero a la vez no plantean grandes reformas fiscales". "Al haber 27.000 millones de euros adicionales desde Europa permiten hacer eso, presupuestos expansivos sin excesivas reformas fiscales, lo cual hace que sean unos presupuestos cómodos y, en ese sentido, creo que la prioridad es que salgan adelante porque España no se puede permitir otro escenario".

FONDOS UE

Preguntado por el efecto que puede tener para España el bloqueo de Hungría y Polonia a los fondos europeos, Sordo ha señalado que el sistema de toma de decisiones en la Unión Europea es "muy defectuoso", porque decisiones de este calado no se pueden obligar a tomar por unanimidad y el "riesgo de chantaje" por parte de gobiernos del tipo del polaco o el húngaro está ahí. "En mi opinión es más bien una posición de fuerza porque Hungría y Polonia no se pueden permitir que estos fondos no salgan adelante, porque gran parte de su reconstrucción depende también de ellos", añadió.

"Ante esta posición de fuerza, la Unión Europea tiene que mostrarse firme y no se puede ser dubitativo. Hay que sacar adelante estos fondos y estoy convencido que al final saldrán adelante", ha vaticinado el secretario general de CCOO, que ha insistido en que "no deja de ser un riesgo este sistema de toma de decisiones, cuando gobiernos de este tipo nacionalista ultraderechista, como el polaco o el húngaro, pueden poner en jaque a toda la UE".

DIÁLOGO SOCIAL

Sobre la marcha del diálogo social con el Gobierno tras la reunión de este lunes en Moncloa, Sordo ha comentado que tiene "buena impresión" por el compromiso de dar una "dimensión muy potente" al diálogo social con una mesa "que sirva primero para tener una información permanente y luego para poner también propuestas y criterios sobre cómo canalizar los fondos de reconstrucción europea, que tienen que servir no sólo para el corto plazo, sino sobre todo para mejorar el modelo productivo de España".

No obstante, ha indicado que el diálogo social "va bien en algunas áreas y no va también en otras", ya que lo considera "manifiestamente mejorable" en lo relativo a las condiciones de los trabajadores de la administración pública "y en algunas otras áreas apenas ha echado a andar", como las políticas industriales o las políticas de digitalización de transición verde de la economía.

"El diálogo social está dando muy buen resultado allí donde lo teníamos bien articulado, en toda la política laboral y lo que tiene que ver con los ERTE y con la liquidez a las empresas. Creo que se puede afirmar sin ningún tipo de duda que las medidas que hemos pactado han salvado millones de puestos de trabajo en esta pandemia en España, pero el reto es extenderlo también a otras áreas donde ha funcionado 'de aquella manera' porque no todo el monte es orégano", ha concluido Unai Sordo.