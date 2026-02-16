Suiza evitó la recesión en el cuarto trimestre tras lograr 'in extremis' un acuerdo comercial con EEUU

Archivo - El nuevo billete de 10 francos suizos, emitido el año pasado por el Banco Nacional de Suiza (BNS), ha sido elegido como el mejor del mundo en 2017 por la Sociedad Internacional de Billetes de Banco (IBNS), organización sin ánimo de lucro fund - SNB - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El producto interior bruto (PIB) de Suiza registró en el cuarto trimestre de 2025 una expansión del 0,2%, después de la caída de medio punto porcentual observada en el tercer trimestre, evitando así la entrada en recesión técnica de la economía del país helvético, que logró cerrar en noviembre un acuerdo comercial con Estados Unidos, aliviando así la presión para sus exportaciones.

Según ha explicado la Secretaría de Estado de Economía de Suiza, el crecimiento en el sector servicios fue moderado, mientras que el sector industrial se estancó.

De este modo, los resultados provisionales indican que la economía suiza creció un 1,4% en 2025, tras el 1,2% del año anterior, una cifra que está muy por debajo del crecimiento económico promedio del 1,8% del país desde 1981.

"El desafiante entorno internacional desaceleró la industria orientada a la exportación. Por el contrario, el sector servicios creció a una tasa superior a la media según los estándares históricos", ha señalado el Gobierno.

A mediados del pasado mes de noviembre, EEUU y Suiza alcanzaron un acuerdo por el que Washington rebajaba al 15% el arancel adicional a las importaciones procedentes del país helvético, en vez del 39% anunciado en julio, mientras que Suiza reducía sus tarifas sobre diversos productos estadounidenses, además de comprometerse a que sus empresas invertirán unos 200.000 millones de dólares (168.500 millones de euros) en EEUU para finales de 2028.