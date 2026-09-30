La tasa de ahorro de los hogares cae al 11% en el segundo trimestre, su nivel más bajo en más de tres años

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una persona hace la compra en la tienda Dia - FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hogares españoles situaron en el segundo trimestre su tasa de ahorro, en términos desestacionalizados, en el 11% de su renta disponible, seis décimas inferior a la del trimestre previo y la menor desde el primer trimestre de 2023, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin desestacionalizar, la tasa de ahorro de los hogares se situó en el 18,7% de su renta disponible bruta, frente al 19,9% del mismo trimestre del año anterior.

Las familias españolas ahorraron 57.019 millones de euros en el segundo trimestre, un 0,6% menos que en el mismo periodo del año pasado, al tiempo que elevaron su gasto en consumo un 7,1%, hasta los 247.410 millones de euros, e incrementaron su inversión un 5,6%, hasta los 21.911 millones de euros.

De esta forma, los hogares presentaron en el segundo trimestre una renta disponible de 303.933 millones de euros, un 5,5% más que en igual periodo de 2025.

En el segundo trimestre del año, los hogares mostraron una capacidad de financiación de 34.967 millones de euros, cifra un 3,9% inferior a la del mismo periodo de 2025.

CAE LA CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La economía nacional registró una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 13.654 millones de euros en el segundo trimestre, lo que representó un 3,1% del Producto Interior Bruto (PIB) de dicho periodo y una disminución de 5.804 millones respecto al mismo trimestre del año anterior.

Este descenso se explica por un menor saldo de intercambios exteriores de bienes y servicios que, junto con la evolución de las rentas y transferencias corrientes, proporcionó un saldo de operaciones corrientes con el exterior inferior al del mismo trimestre del año precedente.

Las administraciones públicas (AAPP) presentaron en el segundo trimestre una necesidad de financiación de 32.002 millones de euros, por encima del déficit de 28.108 millones del mismo periodo de 2025.

Por su parte, las sociedades no financieras mostraron una capacidad de financiación de 256 millones de euros en el segundo trimestre, frente al déficit de 21 millones del mismo periodo de 2025, en tanto que las instituciones no financieras presentaron 'superávit' de 10.433 millones de euros, por debajo de los 11.207 millones de euros del año anterior.

Tras eliminar los efectos estacionales y de calendario, la capacidad de financiación de la economía nacional se situó en el 3,3% del PIB, lo que supuso siete décimas menos que en el trimestre anterior.

LA RENTA NACIONAL BRUTA SUBE UN 5,3% INTERANUAL

El INE estima que la renta nacional bruta de la economía se situó en en el segundo trimestre del año en 445.106 millones de euros, un 5,3% superior a la de igual periodo de 2025.

Este incremento se debe tanto al incremento de la remuneración de los asalariados residentes, como, en menor medida, al crecimiento del excedente bruto de explotación.

Por su parte, la renta nacional disponible bruta avanzó también un 5,3% interanual en el segundo trimestre, hasta los 440.957 millones de euros.

Una vez extraídos los efectos estacionales y de calendario, la renta nacional bruta y la renta nacional disponible bruta se incrementaron un 0,5% y un 0,9%, respectivamente, respecto al primer trimestre de 2026.